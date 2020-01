Soraka se tornou escolha importante para rota superior e atiradora nas ranqueadas solo

Soraka sempre teve impacto como suporte em League of Legends. Recentemente, porém, os profissionais têm escolhido a personagem para a rota superior e tem dado certo.

Jogadores como Jung “Impact” Eon-yeong, Gabriël “Bwipo” Rau e Choi “Sword” Sung-won foram vistos de Soraka, com resultados diversos. Mas por que isso acontece agora?

Como apontou o criador de conteúdo Shakarez, a estratégia atual com Soraka na rota superior é sobreviver à fase de rotas sem que o inimigo da rota superior consiga muitos abates. É possível fazer isso com ela porque a cura e a velocidade de movimento do Q foram aumentados na atualização anterior.

Imagem via Riot Games

Se Soraka conseguir um confronto equilibrado no começo do jogo, pode afetar o resto do mapa com sua ultimate, Desejo. Já que ela vem acumulando ouro sozinha, também vai poder montar seus itens de utilidade mais cedo do que se estivesse como suporte.

Muitos atiradores populares, como Park “Viper” Do-hyeon, Jesper “Zven” Svenningsen e Park “Ruler” Jae-hyuk, têm jogado com Soraka na rota inferior, mas o conceito é o mesmo. Os suportes a ajudam a conseguir dinheiro e experiência, para que os itens cheguem mais rápido.

Apesar de a estratégia ter dado certo nas ranqueadas solo, pode ser que só funcione em situações específicas. Além disso, os jogadores profissionais têm escolhido campeões como Mordekaiser e Aatrox, dois campeões que poderiam destruir Soraka no começo do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 31 de janeiro.