Shenzhen, na China, será a cidade-sede da final do Mundial de 2021

A grande final do Campeonato Mundial de League of Legends de 2021 acontecerá em Shenzhen, China, anunciou a Riot Games hoje.

Este ano marcará a segunda temporada consecutiva em que o Campeonato Mundial será disputado na China. Normalmente, a Riot movimenta o evento ao redor do mundo ano a ano. Mas, devido às circunstâncias causadas pela pandemia de COVID-19, o cenário internacional tentará, em vez disso, trazer uma experiência autêntica do Mundial para a China em 2021.

Na última temporada, a final foi realizada em Xangai, com um público restrito presente em uma capacidade limitada. O resto do torneio foi jogado em um ambiente sem fãs presentes. Presumivelmente, as circunstâncias serão diferentes nesta temporada.

Este ano marcará a terceira vez no geral que o Mundial será disputado na China, levando a região a um empate com a América do Norte e Europa pelo recorde da maioria dos Campeonatos Mundiais hospedados.

Tradicionalmente, o Mundial serve como um tour pelo país anfitrião, com as grandes finais atuando como o culminar de um evento de um mês. Em 2017, o torneio se estendeu por toda a China, parando em Wuhan, Guangzhou e Xangai, antes de terminar em Pequim. No momento, o alinhamento completo das cidades previstas para o Campeonato Mundial de 2021 ainda não foi anunciado.

