Seraphine será lançada com uma skin Ultimate

Depois de meses de indícios nas mídias sociais com alto envolvimento para a mais nova campeã de League of Legends, Seraphine, os fãs estão finalmente dando uma primeira olhada em sua skin de lançamento.

A aspirante da música será lançada junto com o mais novo conjunto de skins K/DA, o grupo feminino da Riot Games composto inteiramente de personagens do jogo e dublado por vários artistas, incluindo as membros do (G) I-DLE, Soyeon e Miyeon. Seraphine anunciou em seu Twitter que esteve envolvida na produção de uma das canções mais recentes da K/DA como parte de seu EP ALL OUT, mas o teaser da skin sugere que ela pode estar um pouco mais envolvida no grupo do que um simples papel de produção.

Imagem via Riot Games: A primeira evolução a mostra como uma musicista autoprodutora

Esta skin não apenas anuncia Seraphine como um membro (embora temporário) da K / DA, ela marca a sexto skin a ser adicionada à lista de skins Ultimate do jogo. Outras skins pertencentes a esta linha incluem Miss Fortune Vingadora Exocósmica e Lux Elementalista. Essas skins definitivas trazem novos recursos exclusivos para os campeões tanto no jogo quanto em suas artes, oferecendo evoluções que mudam a aparência da skin conforme o jogo avança.

Imagem via Riot Games: A segunda evolução da skin mostra-a no início de sua carreira artística

A partir desses teasers, parece que as evoluções da skin de Seraphine documentarão os estágios de sua vida que levaram a sua estreia com a K/DA, conforme contado na série de quadrinhos que a Riot lançou, mostrando sua vida trabalhando em uma loja antes de sair para prosseguir com a música em tempo integral. Os jogadores entrarão no jogo como uma garota normal vestindo roupas normais e terminarão o jogo com o traje completo de Seraphine como celebridade para suas performances com a K/DA.

Imagem via Riot Games: A terceira e última evolução a mostra em seu traje de performance para sua estreia ao lado da KD/A

Nenhuma informação oficial foi divulgada sobre o kit de Seraphine, mas os fãs serão capazes de testar a mais nova adição do LoL quando ela chegar ao APT em 13 de outubro. Junto com sua liberação para o servidor de teste, os jogadores também poderão testar tanto sua skin K/DA e as skins de suas companheiras de banda Kai’Sa, Evelynn, Akali e Ahri, com Kai’Sa recebendo uma versão base e Prestígio de skin.

Artigo publicado originalmente em inglês por Megan Kay no Dot Esports no dia 11 de outubro.