Ruptor Divino e Hemodrenário dominam os Míticos para Lutadores, ao contrário do plano da Riot de criar diversidade

Cada um desses dois itens têm uma taxa de escolha maior do que Quebrapassos e Força da Trindade juntos.

O retrabalho de itens da Riot durante a pré-temporada tinha um objetivo claro em mente, fazer itemizações mais diversificadas e evitar situações em que os campeões pudessem comprar os mesmos itens. Embora a ideia parecesse ótima na teoria, na prática, alguns itens claramente ultrapassaram seus equivalentes.

Ruptor Divino e Hemodrenário foram os itens mais escolhidos para lutadores nas funções do topo, meio e selva. Ruptor Divino tem uma taxa de escolha de 10,4 por cento de acordo com o site de estatísticas leaguegraphs.com. Enquanto Hemodrenário vem em segundo lugar com uma taxa de escolha de 8,8%.

Outros itens de lutador, como Quebrapassos e Força da Trindade, ficam aquém das preferências dos lutadores. Quebrapassos passou por mudanças significativas, perdendo o avanço depois que o item ajudou a impulsionar os lutadores imóveis para dominantes, tendo apenas uma taxa de escolha de 2,1 por cento. Força da Trindade não é visto como um bom item Mítico para fazer primeiro com efeitos e estatísticas sem brilho, tendo apenas uma taxa de escolha de 1,3 por cento.

Lutadores não são os únicos afetados por isso, já que os campeões de suporte também têm opções sem brilho. A maioria dos suportes tanques escolhe O Medalhão dos Solari de Ferro, uma vez que não há outras alternativas orientadas para a utilidade que os tornariam tanques. Suportes de iniciação ou encantadores geralmente escolhem Hino Bélico de Shurelya devido ao seu poderoso efeito de velocidade de movimento que não pode ser replicado com outros itens.

Não está claro quando mais itens míticos chegarão ao Rift. Mas, por enquanto, tudo o que podemos dizer é que o retrabalho dos itens não atingiu o objetivo pretendido de ter itemizações mais diversificadas. A maioria dos campeões ainda está usando os mesmos itens de antes, exceto que desta vez eles são chamados de Míticos e dão um bom bônus de estatísticas em relação a outros itens Lendários concluídos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 02 de agosto.