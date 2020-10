Ruined King: Uma História de League of Legends lança para consoles e PC no início de 2021

A Riot vai levar a história de League of Legends a outro nível em um RPG de um jogador em turnos. Ruined King: Uma História de League of Legends está em desenvolvimento com lançamento marcado para o início de 2021 e foi anunciado pela Riot Forge durante a final do Mundial 2020.

Ruined King: Uma História de League of Legends está sendo desenvolvido pela Airship Syndicate, o estúdio encabeçado pelo quadrinista Joe Madureira e que criou jogos como Battle Chasers: Nightwar e Darksiders Genesis. Será o primeiro jogo publicado pela Riot Forge.

Os fãs devem reconhecer duas regiões de Runaterra, enquanto os novos jogadores poderão conhecer o universo do LoL de forma mais imersiva. A história se passa em Águas de Sentina e nas Ilhas das Sombras, que contêm muitos mistérios para você desvendar enquanto explora o mundo.

“Ruined King é uma ótima forma de expandir o mundo de Runeterra tanto para jogadores novos quanto para os grandes fãs de League of Legends”, disse Leanne Loombe, gerente da Riot Forge. “Será incrível poder explorar as histórias e os Campeões que há tantos anos fazem parte do imaginário dos jogadores. Estamos ansiosos para que todos possam embarcar nessa nova aventura com a gente.”

Águas de Sentina é uma cidade portuária que é o lar de campeões como Miss Fortune, Illaoi, Graves, Gangplank e Fizz. Nesta terra você encontra caçadores de monstros marinhos, gangues e contrabandistas. Nas Ilhas das Sombras, você precisará lidar com a maldição da Névoa Negra, que corrompe aqueles que entrarem em contato com ela. Campeões como Kalista, Thresh, Karthus e Hecarim são originários das Ilhas das Sombras.

Para derrotar um inimigo comum e misterioso, você formará grupos incomuns com campeões amados do LoL: Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri e Pyke.

Os fãs de LoL também poderão finalmente jogar em consoles pela primeira vez. Ruined King ficará disponível para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Steam e Epic Games Store.

O jogo será compatível com a próxima geração de consoles, PS5 e Xbox Series X/S. Os que comprarem as versões de PS4 ou Xbox One poderão fazer a melhoria gratuta para PS5 e Xbox Series X/S, respectivamente.

A Riot Forge é um selo da Riot Games que complementa o programa de pesquisa e desenvolvimento da empresa. O foco da Riot Forge é trabalhar com estúdios mais experientes fora da Riot, então a Riot em si não está desenvolvendo os jogos, só será responsável pela publicação deles.

A criação da Riot Forge indica que mais jogos de um jogador só que exploram e expandem o universo do LoL podem ser desenvolvidos no futuro. A Riot Forge não anunciou uma data específica de lançamento nem as mecânicas do jogo, mas Ruined King: Uma História de League of Legends será lançado no início de 2021.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 31 de outubro.