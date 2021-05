Royal Never Give Up derrota MAD Lions e permanece invicta no MSI 2021

A Royal Never Give Up está em busca de sangue no Mid-Season Invitational 2021.

Este torneio marca sua primeira aparição no cenário internacional desde 2018, e eles estão aqui para lembrar aos fãs de League of Legends porque eles já foram considerados o melhor time do mundo. Eles são atualmente a única equipe invicta remanescente no torneio, um recorde que mal mantiveram vivo depois de uma vitória disputada contra a MAD Lions da LEC hoje.

Este jogo foi, aparentemente, um dos mais acirrados do MSI até agora. A MAD garantiu várias escolhas confortáveis para si na fase de escolhas, mais notavelmente o infame Wukong para o topo Armut. A escolha de Wukong acabou sendo a cola que manteve a MAD unida neste confronto. Armut garantiu um Triple Kill em uma luta na rota topo que ajudou a balançar o meio do jogo em direção a uma vitória da MAD.

Mas mesmo um Wukong bastante forte não foi páreo para a luta em equipe notoriamente incrível da RNG. As constantes trocas fragmentadas em torno de objetivos invariavelmente resultaram em favor da RNG. Seu ritmo no mapa era tal que eles se mantiveram imensamente à frente em ouro, mesmo depois de fazer jogadas desfavoráveis, e eles tomaram seis das torres da MAD enquanto a MAD apenas derrubou uma.

Mesmo na derrota, a MAD Lions mostrou sinais de força. Onde na LEC eles costumam ser criticados por mortes inoportunas e desnecessárias, eles jogaram este jogo de uma maneira notavelmente contida. Embora seu destino estivesse praticamente selado depois que a RNG assegurou seu primeiro barão, eles foram capazes de protelar o jogo na esperança de encontrar uma rachadura na armadura da RNG para virar o jogo a seu favor. Embora eles não tenham conseguido encontrar essa vantagem nesta partida em particular, é um bom presságio para seus jogos futuros que eles tenham evitado a derrota por tanto tempo.

Com esta vitória, a RNG permanece invicta no MSI 2021. Eles são um time absolutamente aterrorizante com a capacidade de desempenhar várias funções, e sua estrela brilhante é Xiaohu. Conhecido durante seu tempo no meio como um jogador muito auxiliar, Xiaohu trouxe a dor durante todo o torneio para todos os oponentes na rota topo. Depois de derrotar todos os times atualmente no torneio fora a PSG Talon (contra os quais ainda não jogaram), há uma chance real de que a RNG possa continuar esta sequência invicta até as finais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Meg Kay no Dot Esports no dia 15 de maio.