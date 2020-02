Rotação semanal do LoL: 18 a 25 de fevereiro

Leva centenas de horas de League of Legends para ter todos os 148 campeões sem gastar dinheiro do seu bolso. É por isso que as rotações semanais da Riot são ótimas para testar os campeões antes de se comprometer a comprar.

Toda semana, 14 dos 148 campeões são escolhidos e ficam gratuitos para partidas não-ranqueadas. Conheça os campeões desta semana.

Galio

Imagem via Riot Games

Kai’Sa

Imagem via Riot Games

Kindred

Imagem via Riot Games

Morgana

Imagem via Riot Games

Nocturne

Imagem via Riot Games

Qiyana

Imagem via Riot Games

Singed

Imagem via Riot Games

Swain

Imagem via Riot Games

Sylas

Imagem via Riot Games

Tryndamere

Imagem via Riot Games

Twitch

Imagem via Riot Games

Vel’Koz

Imagem via Riot Games

Viktor

Imagem via Riot Games

Xin Zhao

Imagem via Riot Games

Ziggs

Imagem via Riot Games

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 18 de fevereiro.