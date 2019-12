Riot vai desacelerar lançamentos de campeões no League a partir de 2020

League of Legends tem lançado campeões em um ritmo alucinante ultimamente. Mas isso não continuará por muito tempo, de acordo com o designer de gameplay da Riot, Mark “Scruffy” Yetter.

Scruffy disse nos fóruns oficiais do League hoje mais cedo que a Riot vai desacelerar o lançamento de campeões em 2020.

Não é segredo que a Riot recentemente lançou novos campeões um após o outro. Senna foi lançada em novembro e Aphelios foi anunciado logo depois. No mesmo dia em que Aphelios foi lançado, a Riot anunciou Sett, que chegará ao jogo no próximo mês.

Embora tenha havido algum debate sobre se isso é uma coisa boa, a maioria dos jogadores é a favor da velocidade dos lançamentos de campeões.

Scruffy também disse que as equipes da Riot estão se concentrando na qualidade do que estão lançando e não tanto no cumprimento de prazos estabelecidos. Isso é parte do motivo pelo qual os jogadores viram os lançamentos consecutivos de Senna, Aphelios e Sett. A Riot espera ter qualidade em primeiro lugar e garantir que os campeões estejam prontos antes que os designers os liberem.

No geral, 2020 deve ser semelhante a 2019 em termos de números de campeões lançados, mas as coisas estarão mais lentas no início do ano. Scruffy também mencionou que o lançamento de Senna, Aphelios e Sett mostra uma gama mais ampla de opções que a Riot deseja trazer com os campeões.

Artigo publicado originalmente em inglês por Aaron Mickunas no Dot Esports no dia 13 de dezembro.