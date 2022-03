Riot trabalha para melhorar os sistemas comportamentais do LoL, oferecendo mais incentivo para ganhar Honra com novas recompensas

A luta contínua de League of Legends com a toxicidade é um fator em todos os seus modos de jogo, apesar de várias iniciativas em andamento que buscam recompensar os jogadores por um jogo sem problemas. Para incentivar ainda mais o bom comportamento no LoL, a Riot Games está adotando uma nova abordagem este ano que se baseia no projeto Honra 2.0.

TimTamMonster, a nova líder de produto para sistemas comportamentais da Riot, detalhou as principais mudanças no sistema de Honra do LoL este ano, além de fornecer atualizações sobre as tendências que os sistemas internos de punição estão percebendo. Espera-se que muitas dessas mudanças comportamentais sejam lançadas à medida que o ano avança, levando até o final da temporada.

Apenas cinco por cento dos jogadores na base de jogadores do LoL são possuem comportamento “inadequado constante”, seja por meio de mortes intencionais, troca de vitórias ou outros métodos de jogo que visam arruinar o jogo para outros, de acordo com esta postagem no blog do desenvolvedor. Os outros 95 por cento são alvos de 86 por cento dos relatórios de denúncia, apesar de não serem perpetradores constantes de comportamento inadequado constante.

Punições semelhantes aos relatórios pós-jogo também chegarão às denúncias na Seleção de Campeões, pois não foram implementados da maneira que foram planejados. “as denúncias na Seleção de Campeões representam apenas 3,2% das denúncias totais”, disse TimTamMonster. “Mas sabemos da importância da sua experiência em cada parte do jogo.”

Parte das mudanças para incentivar o comportamento positivo no LoL inclui novas recompensas que os jogadores podem ganhar por serem honrados ao longo da temporada. Os jogadores que alcançaram a Honra 5 ou foram honrosos em seus jogos anteriores ganharão uma animação especial de retorno. TimTamMonster também indicou uma “skin exclusiva” atualmente em desenvolvimento para jogadores que alcançarem a Honra 5 antes do final da temporada. Recompensas anuais para altos níveis de Honra, incluindo sentinelas e skins para Warwick e Twitch, continuarão disponíveis para jogadores honrados ganharem neste momento.

Os jogadores podem esperar mais foco nos sistemas comportamentais do LoL, incluindo mais incentivo ao sistema de Honra, à medida que o ano continua.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 11 de março.