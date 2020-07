Riot testa grandes alterações a Swain no PBE do LoL

Swain é o foco da próxima atualização de League of Legends.

Apesar de ter recebido uma alteração completa em 2018, o campeão raramente aparece no competitivo e continua medíocre nas ranqueadas. Para combater isso, a Riot adicionou uma série de mudanças a suas habilidades no PBE.

Ao longo das últimas três atualizações, Swain quase não se moveu nas estatísticas do jogo, com aproximadamente 50% de vitórias e a 39ª posição na rota do meio, sua principal.

na próxima atualização, a Riot quer mexer na habilidade passiva de Swain, Bando Voraz, na Mão da Morte (Q), na Visão do Império (W) e em Nuncamova (E).

Imagem via Surrender@20

Em termos de melhorias, o tempo de recarga do Q foi reduzido de 10/8,5/7/5,5/4 segundos para 9/7,5/6/4,5/3 segundos e agora atravessa campeões. Além disso, o alcance do W foi duplicado, aumentando de 3.500 para 5.550/6.000/6.500/7.000/7.500, e seu custo de mana foi reduzido de 70/85/100/115/130 para 70/80/90/100/100. O custo de mana do E também foi reduzido, de 60/65/70/75/80 para 50.

Juntas, as melhorias devem fazer com que Swain seja um campeão mais versátil e dar mais opções aos jogadores tanto na fase de rotas quanto nas lutas nas fases avançadas do jogo. O aumento de alcance do W, especificamente, aumenta sua presença no mapa e permite que ele contribua mais com as rotas superior e inferior. Se Swain ficar na rota do meio, o W em nível máximo alcança o mapa inteiro.

Em conjunto com as melhorias, para tentar alcançar um bom equilíbrio, a Riot também enfraqueceu Swain de certa forma. Sua velocidade de movimento base foi reduzida de 335 para 325, o tempo de recarga da passiva foi atualizado de 12/9/6 segundos para 10 segundos em todos os níveis, e ela não restaura mais mana. O dano do W também foi reduzido de 100/150/200/250/300 para 80/120/160/200/240.

Os enfraquecimentos têm como objetivo equilibrar os jogadores de Swain nas classificações mais baixas, de acordo com Rob “KingCobra” Rosa, da Riot. Já que é mais difícil usar habilidades para desviar quando se é iniciante, aqueles que jogam de Swain nas classificações mais baixas usam habilidades com mais frequência que os das classificações mais altas e recebem mais mana por isso.

É bem o oposto dos jogadores de Swain nos níveis mais altos. E o mesmo pode ser dito do enfraquecimento do dano do W. As melhorias em relação à mana do W e do E, porém, devem compensar.

As alterações de Swain, se chegarem a ver a luz do dia, serão lançadas na atualização 10.15 de League of Legends, marcadas para quarta-feira, 22 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 08 de julho.