Riot tenta balancear Sincronia Perfeita e Cronômetro no PBE do LoL

Sincronia Perfeita e Cronômetro vão mudar na próxima atualização de League of Legends.

A Riot vai aumentar o custo do Cronômetro de 600 para 650 de ouro, reduzindo o impacto no começo do jogo e fazendo com que seja uma opção de mais alto risco. Isso vai, por sua vez, aumentar o custo de Placa Gargolítica, Anjo Guardião e Ampulheta de Zhonya em 50 de ouro.

Captura de tela via Surrender@20

Sincronia Perfeita também é um dos alvos da atualização 10.4. Quem optar por usar a runa começa com um Cronômetro Inicial que se transforma depois de um tempo. Tem sido uma escolha forte para vários campeões e, teoricamente, leva a conseguir um item de 600 de ouro gratuitamente. O potencial de virar o jogo, especialmente em situações mais agressivas nas torres, é impecável, e foi eficaz nas ranqueadas e nas partidas profissionais.

Na atualização 10.4, o Cronômetro de Sincronia Perfeita se transforma aos 14 minutos, não aos 10. Agora, porém, há um efeito novo que equilibra o aumento. Cada abate que o jogador conseguir reduz esse tempo em 120 segundos. Isso significa que, com apenas 2 abates, voltam a ser 10 minutos.

Captura de tela via Surrender@20

Porém, Sincronia Perfeita não vai mais reduzir o tempo de recarga de Placa Gargolítica, Anjo Guardião e Ampulheta de Zhonya.

As mudanças a Sincronia Perfeita e ao Cronômetro são novidades interessantes para o jogo. Em uma fase de rotas mais forte e arriscada, servem como óbvias melhorias. A runa pode até reduzir o tempo de transformação para o Cronômetro a menos de 10 minutos. Em outros cenários, porém, é possível que seja um desperdício. As mudanças fazem do item e da runa opções de mais alto risco para maiores recompensas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 11 de fevereiro.