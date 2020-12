Riot revela todos os lineups do All-Star 2020

É aquela época do ano de novo. O evento All-Star de 2020 de League of Legends está se aproximando rapidamente e há uma abundância de nomes conhecidos para os fãs ficarem entusiasmados.

O time All-Star da Europa, por exemplo, consiste no topo da Fnatic, Bwipo, no caçador Selfmade e no suporte Hylissang. A rota meio será comandada por Humanoid da MAD Lions, a posição de atirador será preenchida por Hans Sama da Rogue, e sua equipe de lendas contará com Vizicsacsi, Amazing, Exileh, Samux e Mithy.

Do outro lado do Atlântico, a América do Norte estará colocando em campo uma equipe com o topo da FlyQuest, Licorice, Broxah da CLG, a estrela da rota meio, Jensen e a poderosa dupla da rota inferior da Team Liquid, Tactical e CoreJJ. Voyboy, Meteos, Shiphtur, Sneaky e BunnyFufuu entrarão em cena como as lendas da NA.

Como de costume, a equipe All-Star da Coreia está repleta de talentos, incluindo o jovem Canna da T1, o caçador Canyon da DAMWON Gaming, o lendário meio Faker e na rota inferior Deft e BeryL. Até mesmo sua equipe de lendas está trazendo alguns nomes icônicos, como MaRin, Ambition, PawN, PraY e Mata.

O time da LPL, no entanto, está vindo com seus próprios nomes, como 369, Karsa, Rookie, JackeyLove e Baolan. Gogoing, Mlxg, Zz1tai, Weixiao e PYL compõem a equipe de lendas chinesas, trazendo de volta alguns dos nomes mais conhecidos nos e-sports do LoL.

Se você quiser verificar todos os jogadores presentes no All-Stars, visite a página oficial de anúncios da Riot.

O evento 2020 All-Star começa na sexta-feira, 18 de dezembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 07 de dezembro.