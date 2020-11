Riot revela Rell, última campeã de 2020 do LoL

"A excelência se mede com sacrifícios."

A Riot Games revelou a última campeã de League of Legends do ano: Rell, a Dama de Ferro. Essa suporte poderosa chega galopante ao Summoner’s Rift na atualização 10.25, do mês que vem.

No Summoner’s Rift, Rell é uma suporte-tanque que traz muito controle de grupo e utilidade. Ela também tem um W em duas partes que permite entrar de cabeça em uma luta ou perseguir um inimigo.

Com sua ultimate, Rell puxa os inimigos próximos em sua direção e cria um campo gravitacional que atrai inimigos por alguns segundos. Ações inimigas, no entanto, não podem ser interrompidas por esse campo. É a campeã perfeita para quem gosta de se jogar no meio dos inimigos e torres e começar lutas, já que ela pode fazer isso e ainda sobreviver ao dano.

Imagem via Riot Games

Segundo sua história de origem, Rell é filha de uma agente da Rosa Negra e de um soldado raso noxiano. Ainda na infância, os pais perceberam que ela tinha o poder de manipular metal. Por isso, eles a enviaram para a Academia da Rosa Negra, onde as crianças com poderes mágicos iam para que Noxus pudesse moldá-los em armas para a guerra.

Enquanto estava na academia, Rell estava pronta para lutar com outros alunos, seguindo a máxima de “aprenderem uns com os outros e melhorarem”. E ela derrotou todos os oponentes. O que ela não sabia, no entanto, era que os magos noxianos estavam arrancando a magia dos corpos dos jovens que ela derrotava em combate e a implantando nela, através de um processo doloroso chamado de magia dos símbolos.

Imagem via Riot Games

“Nós curtimos muito a ideia de criar um suporte tanque. Já se passou um bom tempo desde que desenvolvemos um – Braum foi o último”, conta o artista conceitual sênior Justin “Riot Earp” Albers. “Mas, ao contrário do Braum, queríamos que ela tivesse um passado e uma personalidade mais sombrios. Explorei algumas opções diferentes, mas todo mundo estava bem apegado ao conceito da manipulação de metal. Depois de entrarmos num acordo em relação a isso, restou apenas decidir qual seria a origem da Rell.”

Quando Rell percebeu que Noxus havia ferido seus amigos, ficou furiosa com toda a academia. Ela acabou queimando tudo e eliminando todos os professores em um acesso de raiva.

Agora livre da academia, Rell é uma cavaleira que protege todos os que sofreram na mão de Noxus. E agora, seu objetivo é derrotar Noxus a qualquer custo.

Rell deve chegar ao LoL na atualização 10.25 de 9 de dezembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 23 de novembro.