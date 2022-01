Riot revela que os próximos 3 campeões do LoL serão suporte encantador, caçador e campeão da rota inferior

Se você conhece a Riot Games, você sabe que a equipe de League of Legends adora criar expectativas nos jogadores em relação aos próximos campeões lançados. No vídeo dos desenvolvedores de hoje, o Chefe da Equipe de Campeões Ryan “Reav3” Mireles listou algumas dicas de um novo suporte, caçador e campeão da rota inferior.

No início do segmento, foi mostrado o trailer de jogabilidade de Zeri. Depois, no entanto, Reav3 falou sobre como ele e o resto do time analisaram o elenco atual de encantadores do jogo e perceberam que havia muitos campeões “alegres, coloridos e aliados do bem”. Por isso, a equipe decidiu criar um campeão mais sombrio e sinistro para os suportes usarem. Ele disse também que os jogadores suportes vão “pirar” com esse novo campeão — a palavra em inglês foi “berserk”, o que, se bem conhecemos a Riot, parece uma pista.

“Também queríamos fazer um campeão cujo tema e kit fizessem os suportes sentirem que impõem o respeito que merecem”, disse Reav3. “Os carries de dano sempre levam todo o crédito. Mas é sempre você, nos bastidores. Mantendo todos vivos com efeitos, salvando-os da morte certa.”

Depois dessas dicas do suporte, Reav3 parece ser controlado pelo Vazio. Ele começa a falar coisas sem sentido sobre o “Mar de Lavanda” e como sua “imperatriz” governa tudo em Runeterra. Ele menciona que a cidade de Belveth cairá primeiro, depois recupera a consciência e continua o vídeo. Ainda sobre esse surto do Vazio, Reav3 menciona um novo caçador “aterrorizante” que chega ao Summoner’s Rift ainda neste ano.

Captura de tela via Riot Games

Por fim, é mostrada uma imagem misteriosa como prévia de outro campeão a ser lançado neste ano. Reav3 também diz que o personagem vai “botar o chicote para estralar”, o que pode ser um indicativo do estilo de ataque e das habilidades do personagem.

Este ano já está se encaminhando para ser empolgante para os fãs de League of Legends, com muitas surpresas vindo por aí. Enquanto isso, você pode já começar as ranqueadas deste ano no Summoner’s Rift.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 07 de janeiro.