Riot revela que o evento Sentinelas da Luz do LoL terá interatividade no cliente semelhante ao Florescer Espiritual

Se você era um fã do sistema do cliente interativo de League of Legends para o evento Florescer Espiritual, então você ficará feliz em saber que a Riot Games está trazendo uma experiência semelhante para o jogo para o próximo evento Sentinelas da Luz.

Na última edição do LoL Pls, a produtora executiva do LoL, Jessica “Safelocked” Nam, falou sobre vários aspectos do novo evento chegando ao LoL. Ela não especificou que tipo de sistema estará em vigor para o novo evento, mas deve ter muitos recursos para ajudar os fãs a mergulhar mais fundo na história de Runeterra enquanto as várias facções do mundo lutam contra as forças do mal.

Em julho de 2020, o festival Florescer Espiritual foi o grande evento que conquistou o Summoner’s Rift e além. Como parte da celebração, a Riot implementou um novo sistema no cliente orientado por diálogo que fazia os jogadores completarem missões no jogo que iriam progredir ainda mais na história, enquanto também permitia que os participantes falassem com vários campeões dentro do enredo do evento.

O sistema era semelhante a um jogo de simulador de romance, que dava aos jogadores diferentes escolhas em termos de quais personagens interagir, que diálogo dizer e quais ações tomar. Também era possível ganhar o favor de certos campeões completando missões que eram específicas para eles, que, por sua vez, desbloqueavam recompensas únicas. Foi uma ótima maneira de revelar a história por trás do evento e, ao mesmo tempo, incentivar a base de jogadores a aprender mais por meio do jogo.

Também ajuda que este evento será baseado na história canônica, o que significa que tudo o que acontece por meio de Sentinelas da Luz terá efeitos duradouros no mundo de Runeterra e além. Ao criar este sistema interativo, os jogadores podem se sentir como participantes ativos da história que está sendo escrita diante de seus olhos.

Mais tarde, este evento e sua história levarão ao próximo RPG por turnos, Ruined King, que será lançado ainda este ano. Prepare-se para entrar na batalha contra a Névoa Negra quando o evento Sentinelas da Luz começar na quinta-feira, 8 de julho com a atualização 11.14 do LoL.

