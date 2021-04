Riot revela que a liga vencedora do MSI 2021 receberá uma vaga no Mundial para sua região

Com apenas dois meses para o início do Mid-Season Invitational de 2021, a Riot Games finalmente revelou o sorteio de grupos para cada região, ao mesmo tempo que adiciona uma nova recompensa para o vencedor do torneio.

Este ano, o vencedor do MSI ganhará uma vaga adicional para sua região no Campeonato Mundial de 2021, anunciou a Riot. Esta é uma grande recompensa que deve adicionar ainda mais pressão para que as equipes tenham um bom desempenho, já que podem aumentar as chances de suas regiões ganharem o maior torneio de League of Legends do ano.

A Riot também distribuirá uma vaga adicional para liga com a classificação mais alta.

Assim que o MSI terminar, as classificações serão criadas. Se a liga com a classificação mais alta também ganhar o MSI, a vaga extra será passada para a segunda liga com a classificação mais alta. Este sistema baseado em desempenho é novo para o LoL competitivo e deve ser um ponto interessante de discussão para fãs e analistas no futuro.

Imagem via Riot Games



Enquanto isso, o Grupo A do MSI consistirá na melhor equipe desta primavera da LPL, VCS, LCL e LCO. O Grupo B terá representantes do LEC, PCS, TCL, CBLOL. Por último, o Grupo C colocará as melhores equipes de LCK, LCS, LLA e LJL umas contra as outras. Apenas as duas primeiras equipes de cada grupo poderão se classificar para a segunda fase do torneio.

O MSI 2021 começará na quinta-feira, 6 de maio em Reykjavík, Islândia.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 30 de março.