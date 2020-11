Riot revela plano de lançamento do EP ALL OUT da K/DA

Você já pode salvar as músicas no Spotify e Apple Music antes do lançamento.

Prepare a voz, fã de League of Legends. A Riot finalmente revelou o plano de lançamento do EP ALL OUT da K/DA, além de datas adicionais para as últimas três músicas do projeto.

O lançamento do EP está marcado para sexta-feira, 6 de novembro, e você já pode salvá-lo no Spotify e Apple Music. Mas também foram divulgadas mais três datas para “Villain”, “Drum Go Dum” e “I’ll Show You”.

Não se sabe ainda, no entanto, se essas datas de lançamento são para os clipes oficiais de cada música ou se serão vídeos de letras como o de “THE BADDEST”.

De qualquer forma, “Villain” será lançada em 13 de novembro, uma semana após o EP. “Drum Go Dum” virá uma semana depois, em 20 de novembro, e finalmente “I’ll Show You” em 27 de novembro.

Imagem via Riot Games

O clipe de “MORE”, lançado em 28 de outubro, foi um sucesso instantâneo entre os fãs do grupo virtual, acumulando mais de 21 milhões de visualizações em menos de uma semana. O vídeo de letra de “THE BADDEST” também foi popular, mas acumulou pouco mais de 30 milhões de visualizações desde seu lançamento, 30 de agosto.

A K/DA também apresentou sua nova música durante a cerimônia de apresentação da final do Campeonato Mundial 2020, antes do confronto da DAMWON Gaming contra a Suning Gaming.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 02 de novembro.