Riot revela novas skins Curtindo o Verão para Sett e Braum

As férias ainda não começaram oficialmente, mas Summoner’s Rift está esquentando com a Riot Games revelando novas skins Curtindo o Verão para Sett e Braum hoje.

Ambos os campeões de League of Legends foram apresentados como os próximos acréscimos à linha da skin beijada pelo sol, com os dois campeões trazendo uma tonelada de diversão fresca para suas aventuras na fila solo. Eles também são os 23º e 24º acréscimos ao enorme universo, tornando a linha de skin uma das maiores do jogo.

Prévia do PBE quente chegando! ☀️



🏝️🍹Braum Curtindo o Verão

🏝️🍹Sett Curtindo o Verão pic.twitter.com/rhoxEfWkn6 — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) May 25, 2021

No clássico estilo Curtindo o Verão, tanto Braum quanto Sett são mostrados em uma splash art. Braum prepara algumas bebidas para os participantes da festa, mas Sett parece estar se juntando a Renekton e Taric como um dos salva-vidas de plantão, embora ele não pareça estar prestando muita atenção aos nadadores.

No jogo, Braum se sente em casa na areia, mesmo sendo originalmente das terras nevadas de Freljord. Sua porta clássica foi substituída por sua barra, que se transforma em um escudo com duas palmeiras em batalha. Sua ultimate derruba os campeões adversários com castelos de areia que surgem do chão, enquanto sua animação de retorno o faz servir uma bebida para um caranguejo próximo.

Imagem via Riot Games

Enquanto isso, Sett está chegando no Rift com uma tonelada de suas habilidades coloridas com respingos e sol. Por exemplo, sua ultimate, o Hora do Show. Em sua animação de retorno, ele aterroriza um pobre caranguejo enquanto tenta derrubar o castelo de areia que ele construiu.

No final das contas, esses dois pedaços de mau caminho são uma ótima adição à linha Curtindo o Verão. As duas skins estarão disponíveis nos servidores APT para os jogadores testarem em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 25 de maio.