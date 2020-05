Riot revela novas habilidades atualizadas de Volibear

A Riot Games revelou oficialmente as novas habilidades atualizadas de Volibear hoje, e o tão amado campeão de League of Legends foi alterado de maneira bem diferente da anterior.

A passiva de Volibear, chamada The Relentless Storm, foi completamente revisada. Em vez de curar 30% de sua vida máxima em seis segundos, quando estiver com pouca vida, os ataques e habilidades do campeão garantem velocidade de ataque. Isso faz com que seus ataques básicos causem bônus de dano mágico a inimigos próximos.

Seu Q é chamado Thundering Smash. Volibear ainda planta todas as quatra patas no chão e ganha velocidade em direção aos inimigos. Mas agora, talvez na mais controversa de todas as mudanças na atualização, Volibear não arremessa mais o alvo sobre si mesmo. Em vez disso, ele morde o inimigo, atordoando-o e causando dano. Apesar de perder a animação icônica do arremesso, ter um atordoamento real em vez de apenas o deslocamento deve ser um pequeno bônus para o campeão.

O W do Volibear foi bastante simplificado. Ele causa dano a um inimigo, aplicando efeitos de contato e marcando-os. Se Volibear lançar esta habilidade no mesmo alvo uma segunda vez, ele causa dano adicional e cura Volibear. O campeão não precisa mais atacar três vezes para ativar seu W e, de acordo com alguns jogadores antigos de Volibear, a mordida é muito mais confiável e menos desajeitada.

O nome de seu E é Sky Splitter. Essa habilidade conjura um raio em um local, causando dano e reduz a velocidade dos inimigos enquanto concede a Volibear um escudo se ele estiver dentro do raio da explosão. Isso melhorará muito a capacidade de sobrevivência do campeão. Há também uma grande sinergia entre essa habilidade e sua ultimate, visto que a quantidade de escudo de Sky Splitter depende de seu HP, e a ultimate do campeão concede a ele uma grande quantidade de vida bônus.

A nova ultimate de Volibear, Stormbringer, permite que ele salte para a localização de um alvo, diminuindo a velocidade e causando dano aos inimigos abaixo dele, enquanto ganha bônus de vida. As torres inimigas perto de seu local de pouso também ficam temporariamente desativadas, o que significa que Volibear pode se tornar potencialmente um emboscador de rotas aterrorizante. Da mesma forma, Volibear é mecanicamente “imparável” durante o seu R e não pode ser interrompido. Ele também não tem tempo de lançamento e pode ser lançado em movimento, de acordo com o designer campeão Lutzberg. Sua antiga ultimate, os raios em cadeia, foi modificada e agora faz parte de sua passiva.

Se você quiser dar uma olhada em todas as novas habilidades de Volibear, assista à transmissão ao vivo completa aqui. A atualização chegará aos servidores ativos do League em 28 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Samuel O’Dwyer no Dot Esports no dia 09 de maio.