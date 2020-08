Riot revela nova parceria com Spotify

A Riot Games anunciou a realização de uma parceria plurianual com o Spotify, que passa a ser o parceiro oficial de streaming de áudio e música nos eventos globais dos Esports de League of Legends.

“Nossa parceria com a Riot Games criará um universo de áudio sem precedentes para milhões de fãs do Spotify e do League of Legends ao redor do mundo”, disse June Sauvaget, do Spotify. “Como os primeiros parceiros globais (e exclusivos) de serviço de áudio para os Esports do League of Legends, planejamos criar a melhor experiência sonora possível para os usuários, tornando a descoberta de músicas e podcasts mais fácil do que nunca.”

Com a parceria, o Spotify e a Riot vão produzir os bastidores do processo de criação do tema do Mundial. Também serão desenvolvidos diversos podcasts, incluindo um chamado “Untold Stories: Top Moments from Worlds” (“Histórias nunca contadas: os melhores momentos do Mundial”, em tradução livre), que conta uma história de cada ano do Mundial.

“Música e narrativa se tornaram uma parte indispensável do nosso esporte e do nosso jogo. Por isso, estamos animados para nos unir ao Spotify e providenciar aos nossos fãs mais uma plataforma onde poderão aproveitar uma nova manifestação dos Esports do LoL”, explica Naz Aletaha, líder de parcerias globais de Esports da Riot.

O Spotify também vai lançar playlists selecionadas inspiradas na comunidade de League of Legends, além de uma nova seção de Esports do LoL. O serviço também irá apresentar um a cada cinco jogos do Campeonato Mundial e do Mid-Season Invitational.

Atualmente, League of Legends tem seu perfil no Spotify com as músicas de nove temporadas dos personagens e eventos do jogo, além dos temas dos Campeonatos Mundiais, All-Stars e MSI.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 24 de agosto.