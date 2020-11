Riot revela nova linha Rainhas de Batalha do LoL, com skins para Rell, Diana, Qiyana, Janna e Katarina

A Riot Games finalmente revelou a próxima linha de skins que chegará ao Summoner’s Rift. Você poderá adquirir as versões Rainha de Batalha de Diana, Qiyana, Janna, Katarina e Rell, nova campeã de League of Legends, no mês que vem.

As Rainhas de Batalha são tão majestosas quanto você imagina que seja a realeza no mundo de Runeterra. Com armaduras e vestimentas em tons de dourado, branco e roxo, as campeãs estão prontas para levar seus súditos para a batalha.

Rell Rainha de Batalha será a skin de lançamento da Dama de Ferro, a nova Campeã! pic.twitter.com/PpEwPRx6g7 — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) November 23, 2020

Cada rainha tem sua coroa e suas joias. Rell tem joias azuis em sua coroa e montaria, Janna tem joias verdes em sua coroa e cajado, Katarina tem joias rosa em sua armadura e adagas, e Qiyana tem uma joia roxa grande em sua coroa.

Prévia do PBE: Rainhas de Batalha 👑

🌪️Janna, 🗡️Katarina, ⛰️Qiyana, 🌙Diana e a ✨Edição de Prestígio da Diana! pic.twitter.com/vwDGKDHCu5 — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) November 23, 2020

Quanto a Diana, sua armadura recebe joias vermelhas, mas suas armas brilham em roxo. As cores lembram outra skin da campeã, Diana Águas Sombrias, mas o design é bem diferente. Ela também receberá a skin de Prestígio desta vez.

Com a skin de Prestígio de Diana, a armadura do Escárnio da Lua é dourada, em vez da combinação de prata e roxo da arte original. Todas as skins são bem-animadas e deve ser difícil escolher qual rainha servir quando a atualização 10.25 chegar, em dezembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 23 de novembro.