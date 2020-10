Riot revela nova linha de skins K/DA chamada ALL OUT com Seraphine

Em 2018, os jogadores de League of Legends enlouqueceram quando a Riot Games finalmente revelou a K/DA, o grupo feminino de K-pop virtual do jogo. Este ano, os fãs ficarão felizes em saber que eles serão presenteados com uma nova linha de skin alternativa para o grupo chamada ALL OUT.

Além disso, Seraphine, a última a se juntar à expansiva lista de campeões do LoL, também receberá uma skin K/DA ALL OUT, mas será de nível Ultimate.

Imagem via Riot Games

Este novo conjunto é muito diferente em comparação com as skins K/DA originais. O esquema de cores da primeira linha de skin tinha principalmente roxo e dourado, mas desta vez, as campeãs serão apresentados em branco, azul e cores semelhantes às de um diamante brilhante.

Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games

Para quem está se perguntando se alguma das garotas receberá tratamento de prestígio, você está com sorte. Se você for um atirador, a skin ALL OUT de Kai’Sa receberá o equipamento dourado para seu esquadrão. Não se sabe se os outros membros do grupo também receberão versões de prestígio de sua skin como antes.

Esse novo visual foi divulgado várias vezes pela Riot Games nas redes sociais, incluindo a arte do álbum do grupo. O novo videoclipe de sua música mais recente, “The BADDEST”, também apresentava o mesmo esquema de cores em branco e designs de diamante.

De acordo com suas redes sociais, o EP de estréia da K/DA será lançado na sexta-feira, 6 de novembro, e terá colaborações com muitos artistas diferentes. Eles também irão apresentar uma nova música no palco para o Campeonato Mundial de 2020, acompanhados por Seraphine.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 11 de outubro.