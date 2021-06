Riot revela mudanças planejadas para enfraquecer o início do jogo de Lillia e fortalecer sua durabilidade e escalamento

Muitas pessoas conhecem Lillia como o Florir Receoso de League of Legends na selva, onde ela fez um nome para si mesma tanto no jogo profissional quanto no jogo em fila solo. No entanto, a Riot Games detalhou algumas mudanças para a campeã que retirará um pouco da potência de seu início de jogo para abrir espaço para mais durabilidade e poder no final do jogo.

O designer de jogo, Daniel “Maxw3ll” Emmons, deu aos jogadores uma visão geral de alguns dos ajustes planejados, que consistiam em dar a sua habilidade passiva um efeito de regeneração enquanto lidava com o dano ao longo do tempo, enquanto também obtinha mais dano base e um multiplicador de PdH.

Lillia's passive is getting a regen effect while the Dot is on, more base damage, and an AP scalar. Q move speed is lower early, but the AP scalar is GIGABUFFED. Some overall damage buffs as well, plus a CD nerf on E, and nerfs to R. Happy to take questions! 2/2 — Riot Maxw3ll (@ExasperatedDan) June 14, 2021

Por outro lado, os desenvolvedores estão tentando anular quanta velocidade de movimento Lillia ganha com sua habilidade Golpes Florescentes nas partes iniciais do jogo, enquanto também aumenta o tempo de recarga em sua Semente Espiral. Sua habilidade de acertar as pessoas com seu Q, então dançar ao redor delas com seu aumento de velocidade a tornava tão irritante de lidar antes do nível seis. Ela também receberá um enfraquecimento em sua Ultimate, Cadência de Ninar, mas essa mudança ainda não foi detalhada.

O objetivo dessas mudanças é torná-la mais difundida para a fila solo, em vez de ser apenas uma campeã focada em jogo profissional. Atualmente, Lillia tem uma taxa de vitória de 42,7 por cento nas classificações Platina e acima, de acordo com o Champion.GG, mas ela foi uma das caçadoras mais jogadas na LCS, LEC, LPL e LCK durante o 2021 Spring Split. Ao torná-la mais durável, as limpezas iniciais do jogo serão muito mais tolerantes para jogadores que são tão eficientes com sua velocidade de movimento e danos.

Lillia não viu muita jogada durante o início do 2021 Summer Split nas principais regiões, com caçadores como Rumble, Xin Zhao e Udyr subindo em prioridade novamente. Será interessante ver se esses ajustes irão ajudá-la em termos de seu sucesso na fila solo conforme as mudanças se instalam.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 14 de junho.