Riot revela evento Fliperama 2019 e skins Demacia Vice para Garen e Lucian

É bom que os fãs de League of Legends estejam prontos para mais luzes coloridas, porque a Riot Games revelou o evento Fliperama 2019, chamado ULTRACOMBO. O evento acontece de sexta, 28 de junho, até segunda, 29 de julho. Com as missões, será possível desbloquear recompensas especiais e cromas exclusivas do evento.

Haverá, é claro, um Passe Fliperama que dará um ícone Estrela Fliperama, quatro orbes Fliperama, 200 emblemas Fliperama e emblemas adicionais na primeira vitória do dia e na maioria das partidas gerenciadas.

Imagem via Riot Games

A Riot também revelou que vai lançar uma nova linha de skins no evento Fliperama deste ano, chamada Demacia Vice. Nos novos cosméticos, Lucian e Garen aparecem usando óculos de sol da moda.

Imagem via Riot Games

Com inspiração nas cores de Miami na década de 1980, Garen tem em mãos uma espada com detalhes em neon e incríveis óculos de sol rosa. Ele também usa uma jaqueta azul brilhante com ombreiras e luvas rosa-choque. Lucian também usa uma jaqueta com ombreiras, mas a maior parte dele é robótica.

Seria o nascimento de uma nova dupla, Garen e Lucian? Pode ser o começo de uma ótima linha de cosméticos para o LoL. Skins à la Miami Vice teriam que ser, por natureza, cheias de cores vibrantes, e os desenvolvedores da Riot são mais que capazes de fazer com que fiquem lindas.

Artigo publicado originalmente por Tyler Esguerra em inglês no Dot Esports no dia 23 de junho.