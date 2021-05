Riot revela arte de PROJETO Varus em post de mídia social de aniversário do campeão

Para a surpresa dos fãs de League of Legends, a Riot Games mostrou a próxima skin de Varus em um tweet de celebração do aniversário do campeão. A Flecha da Vingança será uma das próximas a entrar no popular universo de skins PROJETO, de acordo com a imagem.

O post pergunta aos fãs o que Varus deve vestir para comemorar seu aniversário, com nove imagens de skins. Quase todas as imagens são uma skin existente para o campeão, exceto a terceira opção, que é uma arte inicial para um cosmético inédito.

https://twitter.com/LeagueOfLegends/status/1390999928814530567?ref_src=twsrc%5Etfw

A armadura e o design que Varus tem na foto combinam com quase todas as outras skins PROJETO que foram lançadas, incluindo a viseira triangular brilhante e o triângulo de cabeça para baixo em seu peito. Ele também tem cabelos brancos e um lenço verde enrolado no ombro, enquanto fica de pé na chuva.

Imagem via Riot Games

Quanto à história, existem apenas quatro facções no universo de skins PROJETO do qual Varus poderia fazer parte: Central, G/NETIC, a Linha de Comando do PROJETO e os Estranhos. Há uma boa chance de que ele se junte a Ashe, Yasuo e Lucian no grupo rebelde G/NETIC para derrubar a corporação PROJECT.

Caso entre para o universo PROJETO, será o 18º campeão da linha de skin. No geral, este será a oitavo skin de Varus desde seu lançamento em 2012. Será interessante ver se a Riot fará a revelação oficial em breve, agora que tivemos um teaser hoje.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 08 de maio.