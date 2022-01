Riot revela Akshan e Janna Rosa de Cristal e Elise Rosa Definhada, novas skins do LoL

Um trio de campeões vai entrar para a linha de skins Rosa de Cristal de League of Legends, trocando seus visuais clássicos do Summoner’s Rift pelos mais formais, dignos de um casamento.

Akshan Rosa de Cristal, Janna Rosa de Cristal e Elise Rosa Definhada estão disponíveis para testes no PBE. Esses campeões são os mais recentes da nova linha de skins do jogo, lançada no ano passado, que já inclui Swain, Zyra, Talon e Syndra no LoL e Ezreal, Lux, Jarvan IV e Sona no Wild Rift.

Captura via SkinSpotlights/YouTube

Akshan e Janna estão de branco, vestindo suas melhores roupas, na coleção Rosa de Cristal: um paletó e vestido bem diferentes das batalhas sangrentas do Summoner’s Rift. Elise, desta vez, é a única representante do lado Rosa Definhada da coleção, com uma aparência mais sombria que a de Talon e Syndra, mas ainda elegante. Nessas skins, as habilidades de cada campeão ganharam partículas temáticas, deixando rastros de pétalas após o ataque.

É a primeira nova skin de Akshan desde o lançamento do campeão, que agora tem uma opção de visual além do original e da skin Ciberpop. Também é a primeira nova skin tanto de Janna quanto de Elise desde 2020, quando as duas entraram para as linhas Rainha de Batalha e Feiticeira, respectivamente.

Akshan e Janna Rosa de Cristal, assim como Elise Rosa Definhada, devem ser lançados na loja do jogo durante a atualização 12.2 do LoL, marcada para o dia 19 de janeiro. Essas skins estão atualmente em testes no PBE, mas ainda podem sofrer alterações até seu lançamento nos servidores ativos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 04 de janeiro.