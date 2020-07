Riot revela Ahri, Kindred, Cassiopeia e Riven Florescer Espiritual

Depois de algumas semanas aguardando, os fãs de League of Legends finalmente podem ver oficialmente as próximas skins do jogo. Ahri, Kindred, Cassiopeia e Riven chegam ao PBE bem a tempo do evento do meio do ano.

As quatro campeões são as novas adições à linha de skins que já tem Lillia, Thresh, Teemo, Yasuo e Vayne e serão lançadas em algum momento futuro do evento que começa amanhã. A Riot Games também revelou as novas artes das skins das campeãs, e são tão lindas quanto você esperava que fosse.

🌷Prévia do PBE: Skins Florescer Espiritual🌷

🌸Ahri🌸Cassiopeia🌸Riven🌸Kindred🌸 pic.twitter.com/evhCwHULDp — League of Legends Brasil 🌷 (@LoLegendsBR) July 21, 2020

Ahri e Kindred têm esquemas de cores mais claros, em tons de rosa, azul e branco. Na animação de retorno de Ahri, ela realmente se transforma em raposa, enquanto Kindred toca uma canção em seu arco como se fosse um koto japonês.

Já Cassiopeia e Riven parecem um pouco mais sombrias e misteriosas. As artes são mais escuras, em tons profundos de roxo e com sombras dominando as imagens. As duas skins são igualmente impressionantes no jogo, porém, e o design de som das skins é facilmente identificável.

Confira as artes das novas skins:

Ahri Florescer Espiritual

Imagem via Riot Games

Kindred Florescer Espiritual

Imagem via Riot Games

Cassiopeia Florescer Espiritual

Imagem via Riot Games

Riven Florescer Espiritual

Imagem via Riot Games

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 21 de julho.