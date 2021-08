Riot retrabalhará Runas de Inspiração do LoL para a pré-temporada de 2022

As runas de League of Legends mantiveram um bom nível de uso nas cinco várias árvores desde que a versão reformada do sistema foi implementada alguns anos atrás. Na próxima pré-temporada, no entanto, a Riot Games está planejando fazer algumas mudanças significativas em um dos cinco principais caminhos de runas para “ampliar seu uso de Runas Essenciais”.

A árvore rúnica de Inspiração quase sempre foi conhecida por ser usada por jogadores que desejam experimentar alguns caminhos criativos para certos campeões, mas a identidade da árvore não foi completamente clara para o cenário competitivo e o cenário de fila solo.

Como resultado, os desenvolvedores da Riot estão planejando retrabalhar os pilares da árvore Inspiração: Aprimoramento Glacial, Livro de Feitiços Deslacrado e Protótipo: Omniruna. A primeira Runa Essencial foi usada principalmente por campeões como Senna na rota inferior, onde ela poderia usar seu alcance para atingir e causar lentidão em seus oponentes. O Livro de Feitiços Deslacrado, por outro lado, era popular para alguns jogadores, pois eles podiam permanecer flexíveis em várias situações trocando os feitiços de invocador.

Omniruna foi a mais experimental das três, pois concede periodicamente um único uso de uma Runa Essencial aleatória. O jogo leva em consideração o estado atual do jogo com a seleção de “lógica inteligente” das runas que ajusta e escolhe as runas com base no ambiente e nos arredores do jogador.

A Riot também fará ajustes nas runas secundárias dessa árvore, mas não deu detalhes sobre essas mudanças ou os possíveis retrabalhos para as Runas Essenciais da Inspiração. Poderemos ver mais das runas quando os desenvolvedores terminarem de mexer no sistema quando a pré-temporada de 2022 chegar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 11 de agosto.