Riot pretende “lançar uma personalização completa de identidade” até o final do ano com novos títulos, cristais de identidade, detalhes de bandeira e interface de usuário atualizada do saguão no LoL

Se você está procurando mais maneiras de se expressar em League of Legends, ficará feliz em saber que a Riot Games está planejando adicionar vários novos recursos para personalizar sua identidade no jogo até o final de 2021.

A primeira mudança que a equipe está planejando é a personalização completa da identidade, que permitirá aos jogadores escolherem suas próprias bordas, ícones e um punhado de novas opções de personalização que estão sendo desenvolvidas. Isso deve estar nas mãos dos jogadores até o final do ano. A Riot também está trazendo uma nova interface para o saguão do jogador, a tela de carregamento e as telas de final de jogo para combinar.

Thoughts on progression identity changes we’re looking at for later this year and beyond 🏅 🏆 🎉 https://t.co/fSvC3prFX2 pic.twitter.com/WOuMwcb58X — League of Legends Dev Team (@LoLDev) July 14, 2021

Ao atualizar a interface, a Riot está tentando reduzir o ruído ao mesmo tempo que se concentra nos componentes de identificação que ajudarão os jogadores a se destacarem quando estiverem na fila com seus amigos ou sozinhos. “Nós esperamos que, ao ter como prioridade características claras e essenciais de identidade, como emblemas, nível, nome e ícones, poderemos trazer o resto da experiência do cliente e de jogo ao mesmo nível mais adiante com menos esforços adicionais”, disse a Riot.

Os emblemas ranqueados e os níveis de prestígio também estão sendo renovados. O design atual está tendo sua textura e elemento de facção removidos, enquanto também se move em direção e enfatiza mais o formato da asa. O icônico capacete pode ser removido, mas os novos ícones ainda mantêm esse nível de glória e sucesso por meio de seu novo design.

Imagem via Riot Games

Quanto aos novos elementos de personalização, a Riot adicionará títulos, cristais de identidade e detalhes de bandeira ao jogo. Os títulos são usados ​​para se expressar com palavras ou frases curtas que dão aos jogadores “ambos os títulos de representação de habilidade, conhecimento e expressão temática”. Isso significa que você pode ter o título de “Prodígio” ou “Aquele que não tem vida” embaixo do seu nome, o que você achar que melhor o representa.

Os cristais de identidade, por outro lado, querem “representar um resumo da trajetória geral de uma pessoa no LoL”, que seguirá uma lista de níveis semelhante a outros ambientes competitivos. Dentro da sua bandeira, o cristal Hextech mudará dependendo de como você está se saindo e crescendo em seus jogos. Por último, os detalhes de bandeira darão vida às bandeiras básicas não utilizadas que fluem por trás do ícone de um jogador ao entrar no saguão de um jogo.

Imagem via Riot Games

Essas mudanças estão todas no início do desenvolvimento, o que significa que pode haver muitas mudanças na aparência de todas essas novas adições. Isso, no entanto, permite que a Riot reúna bastante feedback da base de jogadores sobre quais partes eles gostam e outras pelas quais não estão tão entusiasmados.

Em última análise, esse processo deve ajudar a trazer a melhor experiência de personalização para os fãs do LoL.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 14 de julho.