Riot pretende fortalecer Xayah, LeBlanc, Sejuani, Nasus e Brand na atualização 10.22 do LoL

A última atualização da temporada atual, a 10.22, terá como objetivo balancear mais alguns pontos fora da curva de uma das temporadas mais estáveis de League of Legends até hoje. Apesar de apenas quatro nomes estarem na lista de enfraquecimentos da Riot Games, cinco deles receberão melhorias no encerramento da temporada.

Xayah, LeBlanc, Sejuani, Nasus e Brand têm em torno de 50% de vitórias, ou menos que isso, atualmente. Embora esses campeões certamente não estejam no fundo da lista em termos de poder, outros têm feito seu trabalho melhor que eles.

A Riot não divulgou detalhes das melhorias que Xayah, LeBlanc e Sejuani receberão, mas explicou um pouco dos planos que tem para o futuro dos outros dois campeões.

A ultimate de Nasus, Fúria das Areias, passará a conceder mais resistência mágica adicional. A versão antiga da ultimate começa com 15 de resistência e aumenta até 55, enquanto a nova começará com 40, subindo até um total de 70. Ele não receberá mais, no entanto, resistência por segundo.

Pode ser que a melhoria pareça um simples ajuste numérico, mas ela tem potencial de mudar a forma como se joga de Nasus em todos os níveis. Começar com um item de Resistência Mágica contra composições com muitos magos atrasa o desempenho de Nasus, então a resistência adicional pode fazer com que ele contribua mais para as lutas em equipe desde o início. De modo geral, isso fortalece Nasus no início do jogo, o que é tudo que ele precisa para ganhar um espacinho no meta.

A queda de popularidade de Brand não se deu, necessariamente, por causa da utilidade de suas habilidades. O campeão tem tudo que você precisa para dominar um jogo, mas ele leva muito tempo para aparecer, e há campeões que podem se desenvolver melhor nos estágios mais avançados da partida.

A Riot vai reduzir o dano explosivo passivo de Brand de 12-14% para 10-14%, mas vai aumentar a escala de crescimento em 0,5%. Isso enfraquece Brand no começo do jogo, mas pode abrir espaço para que ele tenha mais chances no final.

Seu E, Conflagração, passa a sempre se espalhar para inimigos próximos com a nova atualização, mas o alcance será reduzido de 375 para 300. O efeito caso o alvo esteja incandescente terá seu alcance dobrado para 600, e a ultimate passa a poder ressaltar no próprio Brand.

Ainda não se sabe o que vai acontecer quando a ultimate de Brand ressaltar nele mesmo, mas as mudanças podem aumentar o potencial de abates solo do campeão. Brand precisava da ajuda das tropas e de um pouco de sorte para garantir abates solo na rota, mas agora ele deve poder fazer isso com qualquer campeão que encurralar.

As alterações feitas a Brand certamente têm o potencial de trazê-lo de volta à rota do meio, mas sua viabilidade como suporte na rota inferior também deve aumentar.

A Riot não incluiu as alterações a Ashe e Jinx na coluna de melhorias, mas os ajustes feitos na próxima atualização podem permitir que as duas campeãs tenham melhor desempenho.

A Rajada de Ashe, que dispara nove tiros em todos os níveis, agora começará atirando sete flechas no nível um. O limite de Rajada será de 11 flechas no nível máximo, o que pode aumentar a eficácia de Ashe nos estágios intermediários e avançados do jogo. Sua fase de rotas, no entanto, pode acabar sofrendo. Mas a troca pode valer a pena.

Jinx, por outro lado, terá acesso a outra fonte de dano: suas armadilhas passam a causar dano imediatamente após a ativação. As armadilhas imobilizadoras da campeã causavam dano ao longo de 1,5 segundo, o que reduzia seu potencial de dano bruto. A mudança pode reduzir a confiança dos inimigos ao pisar em uma armadilha de Jinx, já que terão menos Vida para reagir ao que vier depois.

A atualização 10.22 do LoL está marcada para 28 de outubro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 19 de outubro.