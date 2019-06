Riot planeja grandes mudanças em Pyke na atualização 9.12

No MSI 2019, vimos a ascensão de Pyke na rota superior, graças à ideia criativa da G2 Esports e de Martin “Wunder” Hansen. Funcionou surpreendentemente bem: com a regeneração passiva e o ótimo controle de grupo, Pyke conseguia sobreviver na rota e preparar boas armadilhas. Infelizmente, a Riot pode estar querendo mudar essa estratégia, porque preparou algumas mudanças nas habilidades de Pyke para a atualização 9.12.

As habilidades do Estripador das Águas Sangrentas vão receber mudanças significativas, como a passiva, que agora fará parte do W, Mergulho Fantasma. Dependendo do nível, Pyke agora recupera 30/40/50/60/70% do dano que recebeu de campeões recentemente.

David Capurro on Twitter Oh, I mega trolled and didn’t actually post the image of the Pyke changes. #lifeofapatch btw

Agora, a velocidade de movimento que Pyke ganha com o W também vai depender do nível: ele vai receber aumento de velocidade de 30/40/50/60/70% que decai até 0% ao longo de 5 segundos. O líder da equipe de design, David “Repertoir” Capurro, explicou o raciocínio por trás das possíveis mudanças a Pyke.

“Esperamos que exigir que ele tenha um ponto no W para ter acesso a esse sustento afete o Pyke solo, deixando-o vulnerável a ataques no começo do jogo se não tiver aprendido a habilidade, e sem uma habilidade ofensiva se tiver aprendido o W”, disse Repertoir.

Por sorte, o Q de Pyke, Espeto de Osso, terá seu tempo de recarga reduzido de 14/12,5/11/9,5/8 segundos para 12/11/10/9/8 segundos. Repertoir disse que o tempo de recarga mais baixo deve fazer com que “doa menos não priorizar usar pontos nessa habilidade”. É uma pena para a rota superior, mas uma ótima notícia para todos os outros jogadores do Summoner’s Rift.

Artigo publicado originalmente por Tyler Esguerra em inglês no Dot Esports no dia 06 de junho.