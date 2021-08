Riot planeja criar novas funcionalidades de terreno e expandir a temática do dragão para a pré-temporada de 2022 do LoL

A Riot Games tem grandes planos para a pré-temporada de 2022 de League of Legends.

Os desenvolvedores estão procurando expandir os elementos trazidos para o jogo em 2020 com algumas novas adições ao “espaço do dragão”.

Isso inclui a criação de “novas funcionalidades de terreno” que contribuem para “partidas únicas” e “alteram” como o jogo se desenrola depois que o mapa se transforma e expande as “possibilidades temáticas” do que dá poder a um dragão e “como isso dá poder a campeões” em Summoner’s Rift, a Riot explicou em uma postagem do blog de desenvolvimento.

O objetivo original era aumentar a “variação de jogo para jogo” com a mecânica de terreno adicionada ao jogo na pré-temporada de Ascensão dos Elementos de 2020. E embora as mudanças tenham “tido grande sucesso” em fazer cada jogo parecer mais único que o anterior, os desenvolvedores acreditam que há espaço para mais.

Imagem via Riot Games

“Como designers de jogos, gostamos de pensar que tudo o que fazemos é bom”, disse o gerente de desenvolvimento sênior Oliver “Kazdoo” Ged em 2019. “Quando amamos uma ideia, realmente a amamos. E quando começamos a seguir uma ideia, queremos torná-la permanente.”

As poderosas Almas de Dragão, o efeito do Ancião para finalizar o jogo e as transformações de terreno do mapa introduzidas em 2020 se tornaram uma parte fundamental da identidade do LoL nos últimos dois anos e acabaram sendo adições permanentes ao jogo. Mas há mais por vir, de acordo com a Riot.

Os desenvolvedores não se aprofundaram nos detalhes das mudanças que virão na pré-temporada de 2022, mas eles prometeram fornecer mais atualizações e pensamentos sobre dragões ainda este ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 11 de agosto.