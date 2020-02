Riot mostra o sistema de conquistas Eternos no jogo e no cliente

Já faz seis meses desde que a Riot Games introduziu os Eternos como o mais novo sistema de conquistas ao League of Legends. Mas agora, os fãs estão finalmente tendo uma prévia de como será esse novo sistema de domínio de campeões no jogo e no cliente.

Cada campeão terá sua própria página de progressão no cliente do jogo. Os jogadores podem ver suas próprias conquistas pessoais e os Eternos específicos que eles têm para campeões específicos, bem como por quantos marcos eles passaram e o próximo marco a atingir.

Imagem via Riot Games

Sempre que um jogador passa por um marco eterno, uma notificação aparece na tela enquanto o jogo está em execução, todo jogador pode ver esta notificação no lado direito da tela. A notificação real no jogo é menor do que a mostrada na imagem abaixo.

Imagem via Riot Games

Os eternos também serão visíveis na parte de trás do retrato do seu Campeão na tela de carregamento, é possível personalizar essa exibição ao escolher quais Eternos você quer que apareçam e no Relatório de Combate do inimigo depois que você matá-lo ou ajudar alguém a fazer isso.

Imagem via Riot Games

Caso você não tenha nenhum Eterno, ainda será exibida sua Maestria de Campeão como normalmente. Depois de matar ou ajudar em um jogo, esses oponentes mortos verão seu KDA atual, nível de maestria de campeão e um punhado de Eternos à sua escolha.

Seu emote de maestria para certos campeões também mudará com base no número de marcos atingidos em qualquer um dos Eternos no conjunto de um campeão. O emote pode ser atualizado várias vezes para que os jogadores mais dedicados possam se exibir depois de fazer uma grande jogada para ganhar o jogo do time.

Imagem via Riot Games

No geral, o sistema de conquistas dos Eternos oferece aos jogadores casuais e hardcore de League a chance de acompanhar todas as suas conquistas, especialmente se eles são um truque para o seu campeão favorito. Agora que os Eternos podem ser adquiridos por meios gratuitos, mais pessoas provavelmente serão incentivadas a buscá-las no futuro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 19 de fevereiro.