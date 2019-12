Riot lançará sistema de seleção de "lógica inteligente" para a runa Onirruna no Patch 9.24 de League

Após uma recepção morna da comunidade League of Legends, a Riot Games decidiu fazer alguns grandes ajustes na mais nova runa do jogo, a Onirruna. O designer de gameplay líder, Mark “Scruffy” Yetter, detalhou uma nova seleção de runas: “lógica inteligente”, que ajudará os usuários em diferentes situações.

Quando a Onirruna foi adicionada pela primeira vez ao jogo, ela escolhia uma runa aleatoriamente. E na maioria dos casos, nunca era útil para o jogador, exceto em situações muito específicas. Desta vez, no entanto, a lógica inteligente da Onirruna ajustará e escolherá as runas com base no ambiente e nos arredores do jogador.

Mark Yetter on Twitter Omnistone “smart” logic

Se um jogador está longe de outros campeões inimigos, por exemplo, é mais provável que consiga a runa Predador. Os jogadores também têm maior probabilidade de obter Colheita Sombria quando estão perto de alvos com pouca vida e são mais propensos a obter Conquistador se o jogador e os inimigos próximos tiverem alta saúde. Campeões corpo a corpo também têm uma chance maior de conseguir a Conquistador.

Outro exemplo é quando um jogador tem pouca vida e está abaixo do nível nove, é mais provável que consiga Agilidade nos Pés. Se um campeão tiver uma habilidade de cura ou escudo, terá uma chance maior de Invocar Aery quando estiver perto de aliados com pouca vida.

Essas mudanças tornarão a Onirruna muito mais útil do que antes, uma vez que o sistema se adapta a qualquer situação em que o jogador esteja. Os jogadores não terão mais que esperar suas runas inúteis passarem para a próxima. Isso pode ser mudança suficiente para convencer a comunidade de League a experimentar a Onirruna novamente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 04 de dezembro.