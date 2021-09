Riot lança novo trailer de Arcane para o 10º aniversário da LPL

Uma das regiões mais diversas e emocionantes do universo de League of Legends é a dualidade entre Zaun e Piltover. Essas duas cidades existem como pólos opostos no mundo de Runeterra, e em um novo trailer lançado pela Riot Games, esses lados irão se chocar na próxima série de animação da empresa, Arcane.

A Riot Games lançou o vídeo para o 10º aniversário da LPL da China e estava disponível no Weibo e Tencent Video. O novo teaser mostra fotos de Piltover e Zaun, enquanto uma voz fala sobre como as duas cidades foram unidas, mas agora estão divididas, mas ainda permanecem em um equilíbrio provisório de benefícios mútuos, de acordo com a história.

Zaun, no entanto, é o ponto fraco da região, repleto de mercados negros que vendem itens que foram considerados muito perigosos para o mundo lá em cima. A cidade também vive uma noite perpétua devido ao aumento contínuo da poluição e do escoamento de produtos químicos, com tecnologia volátil sendo vendida e comercializada em suas sombras.

Piltover, por outro lado, é banhado em esplendor dourado e luz do sol, como um espelho brilhante do mundo abaixo. Conhecida como a Cidade do Esplendor, os belos edifícios e ruas da cidade dão forma ao próspero centro cultural de Valoran, onde arte, artesanato e inovação reinam sobre tudo o mais. A cidade está crescendo continuamente de sua riqueza recém-descoberta por meio do comércio e da pesquisa e se tornou popular por toda a Runeterra.

Esses dois lados distintos podem estar se preparando para um confronto em Arcane. De acordo com a narração, os cidadãos de Zaun querem uma vida melhor, enquanto os cidadãos de Piltover não poderiam imaginar uma vida melhor. Ambos os lados querem se proteger e se levantar por suas respectivas cidades, e a narração pergunta de que lado o espectador ficará. Imagens de Vi e Jinx, as duas irmãs caóticas, aparecem enquanto elas lutam por sua própria causa.

Arcane é um dos projetos mais esperados da Riot Games depois de anunciar a série da Netflix durante as celebrações do 10º aniversário do jogo. Isso oferecerá uma oportunidade para os desenvolvedores entrelaçarem a história do programa com seus próprios eventos no jogo. Não importa o que aconteça, a história parece incrível e deve ser um deleite se você joga LoL ou não.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 05 de setembro.