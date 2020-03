Riot lança novo conto que explica como Fiddlesticks virou o mito mais assustador de Runeterra

Muitos ouviram falar de algum conto ou mito feito apenas para assustar crianças e pessoas mais impressionáveis. Mas a Riot Games revelou um novo conto para Fiddlesticks que mostra o que acontece quando a história se materializa para os que não acreditam nela.

Com o título de “O Terror Ancestral”, a história começa contando o primeiro encontro com Fiddlesticks. Há muito tempo, um jovem mago em uma torre à beira-mar invocou o espantalho por acidente para Runeterra. Era algo que ele não conseguia nem tentar controlar e “mais antigo do que os próprios registros históricos”.

Toda facção de Runeterra tem sua versão da explicação do que é Fiddlesticks. Em Freljord, acreditam que ele seja um monstro que surge de sepulturas esquecidas no gelo, enquanto Noxianos acreditam que ele seja um lavrador que levou a culpa por uma colheita ruim, foi dado de comida aos corvos e voltou como demônio vingativo. No fim das contas, é isso que ele é para muitos: uma história que nunca poderia ser real, até agora.

Nas profundezas da região interiorana de Demacia, o mito despertou mais uma vez, já começando a causar medo no coração de toda e qualquer pessoa que cruzar seu caminho e sobreviver para contar a história. A maior parte das pessoas culpa os magos pelo desaparecimento de lavradores, soldados e viajantes da região. Mas a verdade é um pesadelo muito maior que qualquer um poderia imaginar.

Fiddlesticks talvez seja o demônio mais antigo a pisar em Runeterra e é um dos mais assustadores. Ele não tem um objetivo nem motivos. Nem sequer tem pensamentos. Ele não é como Tahm Kench ou Evelynn, que buscam a gula ou agonia em seus próprios meios. É, simplesmente, um monstro que mata porque isso é tudo que existe em sua mente.

Fiddlesticks não é mais um mito. Ele está de volta e não é mais o espantalho que o chamava de “mestre”. É o terror encarnado. Esperamos que não vá aterrorizar seus sonhos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 18 de março.