Riot lança novo conto da Lux Cósmica moldado pelas escolhas dos jogadores durante o evento Estrela Negra

Faz mais de um mês que o novo evento Estrela Negra chegou em League of Legends. Mas agora, os fãs estão finalmente chegando à conclusão da luta interna de Lux entre as forças da escuridão e da luz no final de seu conto sobre Galáxias.

O final da história foi, mais uma vez, decidido pelos fãs de League e suas decisões durante o evento Estrela Negra. Se você estava esperando um final feliz, não prenda a respiração. Parece que a maioria dos fãs escolheu a ambição em detrimento do dever, o que levou Lux a assumir o papel de rainha da Estrela Negra.

"Oh, como vou aproveitar



Caçar cada um deles



Aniquilar cada tolo cósmico



E refazê-los para se curvar e reverenciar



Sua verdadeira e sombria



Rainha."



Vocês decidiram que a Estrela Negra reinasse sobre os Cosmos.

Vocês decidiram que a Estrela Negra reinasse sobre os Cosmos.

Antes do lançamento da história de hoje, Lux estava presa em uma batalha perpétua dentro de si mesma. Ela estava lutando para afastar as tentações que a Estrela Negra apresentava a ela, enquanto tentava permanecer fiel ao seu dever como uma protetora cósmico da galáxia.

Lux finalmente confronta a escuridão dentro de seu coração, uma escuridão que existe desde que ela nasceu no universo. Ela sofreu um despertar que a levou a concluir que a Corte Cósmica realmente sabia sobre seu verdadeiro poder e a temia como resultado. A luz em que ela se deleitava por tanto tempo estava impedindo-a de alcançar seu pleno potencial.

Por causa disso, ela abraçou a escuridão e lentamente se tornou uma com a Estrela Negra. O resto dos seguidores da Estrela Negra começou a se curvar à sua verdadeira rainha. Até Thresh, que era o “autoproclamado Mensageiro da Aniquilação”, começou a se esconder diante dela.

Lux se tornou um dos seres mais poderosos da galáxia. Com seu poder recém-descoberto, ela está pronta para destruir qualquer coisa e qualquer pessoa em seu caminho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 05 de maio.