Riot lança música tema, com prévia de atualização visual e artes revisadas para Caitlyn

À medida que avançamos cada vez mais perto da estreia da próxima série de animação Arcane da Riot Games, os desenvolvedores lançaram uma prévia de uma atualização há muito esperada para Caitlyn, um dos campeões mais amados de League of Legends, em um vídeo de hoje.

Caitlyn, a Xerife de Piltover, recebeu um novo tema de campeão. Um breve vídeo com a música também mostra vários novos looks para a atirador de elite favorita de Runeterra, incluindo muitas de suas skins atualizadas. Nós também tivemos um vislumbre de seu novo cosmético com o tema Arcane, que deve chegar em breve junto com o show.

A skin básica de Caitlyn não mudou muito. Muitas de suas características identificáveis ​​ainda estão presentes, incluindo a cartola roxa e o vestido. Ela tem alguns detalhes que se destacam, no entanto, como a nova gola e as novas mangas para o vestido, calças de combate com joelheiras e pequenas mudanças no rifle. Sua roupa a deixa pronta para uma batalha furiosa contra um criminoso, mas ainda é elegante o suficiente para ser usada em um jantar chique.

Quanto ao resto das skins, aqui estão todas as artes apresentadas no vídeo:

Caitlyn Arcane Caitlyn Base Caitlyn Policial Caitlyn Guerreira do Ártico Caitlyn Caçadora de Cabeças Caitlyn Fliperama Caitlyn Curtindo o Verão Caitlyn Espectro Lunar Caitlyn da Resistência Xerife Caitlyn Caitlyn Caçadora

A maioria de suas artes mais antigas passaram por uma grande revisão visual, incluindo skins como Xerife, Guerreira do Ártico, Resistência, Policial e Caçadora. Os estilos de arte estavam bastante desatualizados e precisavam desesperadamente de uma atualização. Eles também não combinavam com o estilo que a Riot adotou nos últimos anos, com outras skins como Curtindo o Verão, Caçadora de Cabeças, Arcade e Espectro Lunar sendo razoavelmente novas e de aparência moderna.

A última skin mostrada no vídeo é a skin mais nova de Caitlyn, da coleção Arcane, com lançamento previsto para novembro. Na arte, a intrépida investigadora está vestindo uma jaqueta de couro e carrega uma versão simplificada e sem mira de seu rifle de confiança.

Os jogadores mais velhos que estavam por perto quando ela chegou originalmente em 2011 podem desfrutar de ver uma nova Caitlyn. Como uma das atiradoras mais populares, a Riot está mostrando que o guarda-roupa dessa policial pode acompanhar os novos lançamentos dos novos campeões de hoje.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 01 de novembro.