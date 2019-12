Riot já tem planos de enfraquecer Aphelios

Menos de duas semanas depois de ser lançado, Aphelios já será enfraquecido com pequenos ajustes na atualização 9.24b de League of Legends.

O atirador de cinco armas já chegou com os pés na porta. A taxa de vitórias dele ainda não é excepcional, mas o potencial de dano e a capacidade que ele tem de virar o jogo a seu favor não podem ser ignorados.

São os primeiros dias de Aphelios e, por sua complexidade, os jogadores têm enfrentado dificuldades para se adaptar ao campeão. Mas é evidente que algumas coisas nele ainda são fortes demais, de acordo com a Riot. Ele ainda não está dominando as partidas, mas isso pode mudar nas próximas semanas e meses, assim como aconteceu com outros campeões que demoraram a cair no gosto dos jogadores.

Para segurar Aphelios antes que ele saia de controle, a Riot resolveu enfraquecer sua ultimate de Infernum e as marcas de Calibrum. Não são as maiores mudanças e não devem afetar tanto, mas vão diminuir um pouquinho seu impacto.

O dano de ataque bônus da ultimate de Infernum será reduzido de 0,4 para 0,3 e o alcance de seu raio explosivo será reduzido de 500 para 400. O dano de ataque bônus da marca de Calibrum também será reduzido de 0,4 para 0,3.

Não são mudanças tão grandes, mas dão um indicativo do futuro do campeão. Ninguém é capaz de determinar o nível de poder de Aphelios tão cedo depois de seu lançamento. Se não correr tudo como planejado, a Riot pode precisar reavaliar seu plano de ação.

O lançamento da atualização 9.24b deve acontecer na semana que vem.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 18 de dezembro.