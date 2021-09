Riot fortalecerá 15 campeões, incluindo Gwen, Akali e mais, na atualização 11.19 do LoL

A prévia da atualização 11.19 do League of Legends está aqui. E, francamente, é a atualização mais importante da temporada de 2021 do LoL. O Campeonato Mundial deste ano será disputado nesta atualização, de acordo com a equipe de desenvolvimento de jogabilidade do LoL.

Com isso em mente, muitas das mudanças que ocorrerão no LoL na atualização 11.19 estão centradas no lado competitivo do jogo. Com cinco campeões cruciais recebendo enfraquecimentos e 15 outros recebendo fortalecimentos, a atualização 11.19 está programada para ser uma das atualizações que mais abalará o jogo durante todo o ano.

11.19 Patch Preview is here!



This one is focused on follow-up for 11.18, a few more pro-targeted changes, and one solo queue focused nerf (Sona). pic.twitter.com/OpVJvRbKrV — Jeevun Sidhu (@JeevunSidhu) September 13, 2021

Entre os 15 campeões que receberão fortalecimentos na próxima atualização, sete deles são campeões de rota topo. Aatrox, Cho’Gath, Gwen, Mordekaiser, Poppy, Renekton e Sion, todos os quais viram tempo de jogo na rota topo nesta temporada, receberão fortalecimentos diretos na atualização 11.19. Akali, Gragas e Sejuani também receberão fortalecimentos. Embora esses três campeões não sejam sempre os melhores em rota, cada um deles participou de jogos competitivos na rota topo até recentemente nesta temporada.

Dois dos campeões mais centrais na próxima atualização a receber fortalecimentos serão Fizz e Qiyana, ambos os quais foram peças centrais da atualização 11.18. Fizz, em particular, recebeu um fortalecimento monstruoso na 11.18, apenas para ser revertido e reduzido em apenas um dia no ciclo de vida da nova atualização.

Qiyana, por outro lado, recebeu fortalecimentos específicos para a selva. Seu tempo de limpeza e dano a monstros foram ambos melhorados na atualização 11.18. Mas não está claro até agora se as mudanças que ela está para receber na atualização 11.19 serão aplicadas às suas capacidades de fazer a selva ou suas assassinar na rota meio.

O LoL está sendo jogado na atualização 11.18, que deveria servir como uma preparação para o Campeonato Mundial e uma espécie de “campo de testes” para a Riot. Nenhum jogo competitivo nas ligas de qualificação para o Mundial está sendo disputado na atualização. A Riot deu uma atualização sobre o que está funcionando bem em relação à atualização 11.18 na semana passada e irá atualizar o jogo a tempo para o Mundial com a atualização 11.19.

A atualização 11.19 está programada para ser lançada em 22 de setembro, de acordo com o cronograma oficial de atualização do jogo. Isso dará aos profissionais bastante tempo para se acostumarem com a atualização antes do início do Campeonato Mundial em 5 de outubro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 13 de setembro.