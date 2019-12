Riot finalmente fortalece Nami, Zyra e itens de suporte no PBE do LoL

A atualização mais recente do PBE de League of Legends é animadora para os suportes. Nami, Zyra e vários itens de suporte receberão melhorias a tempo da temporadada 2020.

Nami e Zyra foram campeãs de destaque na temporada 3, fazendo diferença nas várias vezes que apareceram no Mundial. Lee “PoohManDu” Jeong-hyeon, antigo suporte da T1, foi importante para o sucesso das campeãs, jogando com elas em diversas ocasiões na liga coreana da OGN e no Mundial. Desde então, Nami e Zyra andam desfavorecidas, virando escolhas mais nichadas contra os suportes mais modernos e cheios de mecânicas complexas.

Para tentar aumentar a prioridade delas nas ranqueadas e no competitivo, a Riot vai dar uma repaginada nas duas. A Bênção da Conjuradora (E) de Nami e o Pântano das Raízes (E) de Zyra ficarão mais fortes.

A Bênção da Conjuradora de Nami passa a fortalecer ataques básicos e feitiços. Também passa a causar dano percentual a inimigos que não forem campeões caso fortaleça um feitiço em área. Isso garante mais potencial para limpar ondas de tropas e ajuda os aliados a causarem mais dano.

Captura de tela via Riot Games, Surrender at 20

O Pântano das Raízes de Zyra, por outro lado, passa a causar causa dano com várias Vinhas Ásperas e seu efeito se acumula até duas vezes. A potência da redução de velocidade diminui de 30% para 20%, porém. A mudança aumenta sua capacidade de acertar os alvos inimigos ou simplesmente de sair de uma luta.

Captura de tela via Riot Games, Surrender at 20

Junto com as mudanças a caminho para Nami e Zyra, a Riot também fortalece os itens de suporte. Gume do Ladrão Arcano, Presas Gélidas, Estilhaço de Gelo Verdadeiro, Guarda-ombros de Aço, Espaldeiras de Aço Rúnico, Ombreiras de Pedralva, Escudo Relicário, Broquel de Targon, Bastião da Montanha, Foice Espectral, Tormento Crescente e Foice da Névoa Negra são os itens que ficarão mais fortes, aumentando sua regeneração de vida ou mana.

Isso garante que os suportes terão mais meios de aguentar dano e usar feitiços, particularmente no começo do jogo. Também deve causar impacto considerável na fase de rotas, ajudando os suportes nas trocas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 12 de dezembro.