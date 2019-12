Riot fica intimidada com as expectativas dos jogadores ao mudar a Summoner’s Rift

League of Legends é um jogo em constante mudança com atualizações a cada duas semanas. Mas o Smmoner’s Rift permaneceu relativamente inalterado ano a ano. Nesta pré-temporada, no entanto, os jogadores estão experimentando novos visuais cuidadosamente selecionados pelas equipes de arte da Riot Games para impactar o Rift de forma significante.

A última vez que a Riot fez uma grande mudança no visual do Summoner’s Rift foi em 2015, quando houve uma atualização visual. Isso incluiu atualizações na selva, no Barão e nos Dragões. Na revelação da pré-temporada da Riot em seu Artstation, a empresa explica que queria explorar mudanças no Rift em homenagem aos 10 anos de League.

“Tinhamos esperança de proporcionar aos jogadores uma experiência única cada vez que eles entrassem em um jogo”, disse a Riot.

Para a Riot, atualizar fisicamente o Rift não foi uma tarefa fácil. Os jogadores sabem como o Rift deve ser. Tem uma familiaridade associada a ele e a Riot sabia que só mudá-lo não funcionaria. Foi isso que levou a Riot a fazer mudanças ambientais através do uso dos Dragões Elementais. Considerando que os Dragões faziam parte do jogo por tanto tempo, parecia certo usá-los e expandir seus atributos elementares. E a arte da Riot foi um fator importante para tornar as mudanças que os jogadores veem agora no jogo críveis.

Imagem via Riot Games

Para criar mudanças físicas que melhoraram o Rift sem alterá-lo completamente, os artistas da Riot adicionaram meticulosamente componentes como os círculos de vento criados pelo Dragão das Nuvens e os pilares crescentes do Dragão da Montanha, garantindo que cada um se encaixasse no com o League. Para mostrar esses detalhes, a Riot incluiu várias imagens e vídeos com as novas alterações.

LoL Rise of the Elements – Cloud A sample of FX work I did for League of Legends Rise of the Elements, Cloud terrain. This was done with Jason Keyser. Transition shader by Adam Hensel.

A empresa incluiu vários close-ups dos efeitos dos Dragões no Rift, junto com três vídeos VFX dedicados, que destacam exatamente como o Rift se transforma quando um certo Dragão aparece. Além disso, foram adicionadas ilustrações épicas que exibem a versão de cima para baixo do Rift de uma perspectiva totalmente nova em primeira pessoa.

Imagem via Riot Games

Ontem foi o último dia do Art Blast de final de ano da Riot. A empresa queria dar aos fãs uma visão interna de seu processo de desenvolvimento de campeões. Começando com a arte conceitual na segunda-feira, a Riot revelou uma etapa diferente de seu processo todos os dias desta semana, até a revelação da pré-temporada de ontem. Embora o final não tenha muito a ver com os campeões, os fãs que acompanharam o Art Blast podem ver o mesmo processo em ação através das imagens que a Riot forneceu nesta mostra da pré-temporada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Elena Endres no Dot Esports no dia 20 de dezembro.