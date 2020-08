Riot explica o meta de Sona-Lux na rota inferior

A dupla da rota inferior Sona e Lux torna-se cada vez mais popular e foi vista em diferentes torneios em todo o mundo.

Para explicar o par, a Riot Games lançou um vídeo sobre Sona e Lux, explicando por que elas funcionam na 10ª temporada.

Ambos os campeões devem começar com a vantagem do Gume do Ladrão Arcano. A razão pela qual essa combinação funciona é devido ao fato de ambos os campeões escalarem especialmente bem com ouro e receberem grandes aumentos de poder assim que forem capazes de adquirir seus itens principais.

O vídeo explica que o aumento na popularidade dessa combinação da rota inferior se deve ao fortalecimento do Gume do Ladrão Arcano na atualização 10.15 e ao enfraquecimento para a runa Guardião na 10.12. Outra razão pela qual essa mudança ajudou na rota inferior é devido à quantidade de dano adicionada antes do efeito ser ativado, mudando-o para que seja ativado após qualquer dano ser causado.

O vídeo também explica os pontos fracos da rota e as melhores opções de contra-ataque. No início do jogo, a rota estará vulnerável devido a ambos os campeões terem vida baixa. Pyke ou Bardo são escolhas eficazes por serem capazes de emboscar outras rotas desde cedo e criar vantagens em outras partes do mapa. Blitzcrank também é um contra-ataque eficaz, pois ele é capaz de puxar um campeão para assegurar abates cedo.

iga-nos no YouTube para mais notícias e análises de e-sports.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 17 de agosto.