Riot explica como desbloquear Eternos sem ter que comprar RP

Quando a Riot Games anunciou a adição dos Eternos, o novo rastreador de estatísticas no League of Legends, muitos fãs ficaram surpresos e um pouco bravos ao descobrir que só podiam comprá-los com RP. A Riot ouviu essas queixas e fez algumas alterações necessárias.

Primeiro, o desenvolvedor está tornando os Eternos mais acessíveis, criando uma Série Inicial para todos os campeões no jogo. Esses conjuntos são desbloqueados por campeão e custam 2.500 Essências Azuis ou 225 RP. Eles incluem Eternos básicos específicos para campeões, como o número de abates, assistências, estruturas destruídas e monstros épicos mortos.

Todas essas conquistas foram colocadas na Série Inicial porque são relevantes para qualquer campeão e também incentivam o jogo em equipe ao mesmo tempo. Você também não precisará obter o último golpe em um monstro ou estrutura. Se você participou da destruição com seus companheiros de equipe, a sua contagem desses Eternos subirá.

Outra maneira que os jogadores tem para obter Eternos é através de uma recompensa gratuita durante as Etapas Ranqueadas chamada Cápsulas Eternas. Essas cápsulas conterão um pouco de essência laranja e dois fragmentos aleatórios. Esses fragmentos podem desbloquear um conjunto de Eternos para um campeão específico, ao custo de alguma essência laranja. Semelhante aos fragmentos de campeão, eles também podem ser desencantados para conseguir essência laranja, se não forem Eternos para os campeões que você deseja.

Vários jogadores provavelmente estão felizes que a Riot tenha alterado seu sistema, mas esta foi uma atualização que estava atrasada. A reação que a empresa recebeu da comunidade foi ampla e implacável, e muitos jogadores lamentaram toda a grana que almejavam.

A Riot provavelmente espera que essas mudanças sejam suficientes para a base geral de jogadores. Ainda haverá pessoas que compram os Eternos em dinheiro, mas pelo menos isso dá aos outros a chance de mostrar suas próprias realizações sem ter que gastar seu dinheiro suado com isso.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 19 de fevereiro.