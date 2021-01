Riot explica ajustes rápidos que serão feitos a Graves, Sivir e mais no primeiro dia da atualização 11.1 do LoL

A Riot Games compartilhou uma prévia da atualização 11.1 no mês passado, revelando muitas das alterações que serão feitas aos campeões e itens no início da nova temporada. Agora, seis novos campeões entraram na lista e receberão mudanças em 6 de janeiro, na atualização 11.1 de League of Legends.

Mark “Scruffy” Yetter, diretor de design de mecânicas de jogo, revelou que Ivern, Graves, Taliyah e Malphite receberão enfraquecimentos, enquanto Sivir e Varus serão fortalecidos.

Updated Patch Preview for 11.1:

Added 6 more champs that we will hotfix in on day 1



Nerfs – Graves, Malphite, Ivern, Taliyah

Enfraquecer Ivern e Graves não deve ser uma surpresa para os jogadores que testaram os novos itens na pré-temporada. Particularmente, Ivern terá aumento de dois segundos no tempo de recarga do Q em todos os níveis e redução de PdH no E. Graves terá seu DdA base reduzido de 68 para 66, fazendo com que seja um pouco mais difícil limpar a selva no início. Esses dois caçadores se beneficiaram do acesso a novos itens míticos e lendários, então é difícil enfrentá-los em todos os níveis de habilidade.

Apesar de Malphite e Taliyah serem escolhas mais nichadas, têm sido fortes na pré-temporada. A proporção de dano da armadura no W de Malphite será reduzida em 5% e a proporção de armadura do seu E será reduzida em 10%. Taliyah tem se dado bem na selva por fazer pressão nas rotas laterais, então sua velocidade de movimento passiva será reduzida.

Sivir e Varus finalmente receberão um pouco de atenção entre os atiradores com esse ajuste. Os dois campeões têm enfrentado dificuldades contra aqueles mais procurados, como Jhin, Samira e Miss Fortune. Sivir terá uma quantidade excepcional de mana base, até 325, além de melhorias ao dano de ataque e dano do Q, que ajudarão a sustentar a rota no início do jogo. O custo do Q de Varus será reduzido em cinco de mana em todos os níveis e seu tempo de recarga também será reduzido nos níveis mais baixos.

Com a atualização 11.1, o meta do LoL será completamente balançado no início da nova temporada. Lembre-se de ficar de olho nas outras alterações que serão feitas a campeões e itens na primeira atualização do ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 04 de janeiro.