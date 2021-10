Riot experimentará mudanças em decaimento nos MMRs mais altos e redefinição de temporada mais pesada

A Riot está apenas começando com as mudanças da pré-temporada.

Muitas mudanças já foram confirmadas para a próxima temporada de League of Legends, e a Riot Games não vai parar por aí. Em uma nova postagem no blog Visões de Balanceamento hoje, Cody “Codebear” Germain entrou em detalhes sobre alguns ajustes no sistema de classificação do jogo na pré-temporada e além.

Primeiro, ele falou sobre os planos da equipe de experimentar algumas novas configurações de decaimento nos próximos meses devido às taxas de decaimento de PdL em altos níveis. Por exemplo, os jogadores que voltaram para a LoL após um intervalo de tempo descobriram que o gerenciamento de partidas se tornou muito imprevisível devido à velocidade com que seus MMRs caíram durante o tempo fora do jogo.

A Temporada 2021 está acabando, o Mundial começou e a pré-temporada 2022 já está no horizonte!



Vamos ver qual será o rumo do início da Temporada 2022 conforme continuamos a fazer do LoL a melhor experiência PvP do mundo.



▶️Leia mais em: https://t.co/JdqmlQSETA pic.twitter.com/tp3NvJfTJh — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) October 8, 2021

“nos MMRs mais altos (tier Mestre e superior), as taxas de decaimento tem funcionado há muito tempo como uma ampulheta que mantém os melhores entre os melhores no limite do seu nível de habilidade”, disse Codebear. “Entretanto, essa ampulheta está trabalhando rápido demais e levando muita gente para lugares que não pertencem.”

Nos próximos meses antes de 2022, a Riot testará diferentes padrões de decaimento para ver o que funciona, enquanto também permite que os jogadores forneçam um valioso feedback no processo. Os desenvolvedores procurarão encontrar um equilíbrio para garantir que os jogadores continuem jogando para manter sua classificação, ao mesmo tempo que dão aos jogadores que saem de um hiato a chance de se aquecer e encontrar seu ritmo novamente.

Codebear também disse que as redefinições de classificação deste ano foram muito suaves para a base de jogadores. Por causa disso, as redefinições serão fortalecidas, de modo que “isso fará com que as pessoas possam elevar suas habilidades a novos patamares, garantindo um crescimento mais natural e um feedback mais preciso do sistema.”.

“grandes problemas exigirão grandes soluções”, e a Riot está pronta para resolver todos os problemas antes do início do novo ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 08 de outubro.