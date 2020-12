Riot estaria desenvolvendo MMO no universo do LoL, segundo funcionário da equipe

2020 foi um ano enorme para a Riot Games, mas a empresa já compartilhou coisas ainda maiores que serão lançadas.

Greg Street, VP de IP e entretenimento da Riot Games, compartilhou em um tweet que está trabalhando em um projeto gigante no universo do LoL e que vai contratar funcionários para ajudar na criação. Mais tarde, ele confirmou que o jogo seria um MMO.

I have news!



My recent job at Riot has been to help develop the League universe, which we’re going to need!



Because it is time. My new job is to kick off a big (some might say massive) game that many of you, and many Rioters, have been asking us to create.



PS We’re hiring — Greg Street (@Ghostcrawler) December 18, 2020

It is an MMO — Greg Street (@Ghostcrawler) December 18, 2020

Ao longo do último ano, a Riot expandiu seus horizontes bem além do MOBA pelo qual é mais conhecida. O primeiro lançamento foi Teamfight Tactics, um xadrez automático que se passa no universo do LoL, depois veio o jogo de tiro tático em primeira pessoa Valorant. Os fãs também puderam conhecer Legends of Runeterra e tiveram acesso ao período de testes beta de Wild Rift, a primeira versão mobile do MOBA League of Legends.

Além do tweet de Street, não foram divulgados detalhes do projeto. Como a Riot está contratando, porém, parece que o desenvolvimento está bem no começo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 17 de dezembro.