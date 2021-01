Riot está trabalhando no ARAM para League of Legends: Wild Rift

A Riot Games tem grandes planos para League of Legends: Wild Rift em 2021.

A Riot confirmou hoje que está trabalhando no popular modo de jogo da Liga, ARAM (All Random All Mid ou Todos Aleatórios, Todos no Meio) para Wild Rift. A empresa disse que o modo estará disponível para testes ainda este ano.

Os fãs do LoL tradicional devem estar familiarizados com o ARAM, um modo que coloca os jogadores em campeões aleatórios em uma única rota. Em Howling Abyss, cada equipe tem apenas duas torres protegendo seus inibidores. Os jogadores não podem retornar à base neste modo e podem acessar a loja apenas ao morrer.

O objetivo no modo é semelhante a um jogo normal, invadir a rota, destruir as estruturas inimigas e destruir o Nexus do time adversário. Não se sabe se a Riot irá alterar Howling Abyss para Wild Rift como o desenvolvedor fez com Summoner’s Rift.

Além do anúncio do ARAM, a Riot revelou que lançará uma média de dois novos campeões todos os meses em 2021. Dos 24 novos campeões que se juntaram ao Wild Rift este ano, a Riot confirmou três: Katarina, Rammus e Dr. Mundo.

A primeira temporada oficial do Wild Rift também começou hoje. Os jogadores que alcançarem a classificação Ouro nesta temporada receberão a skin Tryndamere Glorioso gratuitamente.

League of Legends: Wild Rift está disponível em beta aberto para a maioria das regiões do mundo. O jogo também será lançado para consoles no futuro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 08 de janeiro.