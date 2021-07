Riot enfraquecerá Akali e Nocturne e fortalecerá Darius e Seraphine na atualização 11.14 do LoL

Em uma prévia detalhada da próxima atualização de League of Legends, a 11.14, a Riot Games revelou algumas mudanças extensas que serão feitas a alguns campeõs populares do jogo, tanto na cena profissional quanto nas ranqueadas.

Duas das maiores mudanças da atualização, até o momento, são os enfraquecimentos planejados para Akali e Nocturne, dois campeões que dominaram a cena profissional nesta etapa. A Assassina Renegada tem sido uma escolha prioritária na rota do meio em várias regiões do mundo, por causar altíssimo dano e ser capaz de lidar facilmente com outros campeões. Na atualização 11.14, no entanto, ela pode passar a aparecer com menos frequência, pois será enfraquecida.

11.14 Full Preview is here! pic.twitter.com/CGIpUllZY1 — Jeevun Sidhu (@JeevunSidhu) June 29, 2021

Jeevun Sidhu, designer de jogo da Riot, listou algumas mudanças que reduziriam o dano da ultimate de Akali na primeira e na segunda partes da habilidade. A primeira parte de Execução Perfeita agora causará 15 de dano a menos em todos os níveis, enquanto a segunda parte causará 45% de dano a menos em todos os níveis. Os desenvolvedores também removeram a possibilidade de conjurar Golpe dos Cinco Pontos durante a animação do E.

Nocturne também ganhou destaque nas rotas solo, pois consegue iniciar boas lutas com sua ultimate, além de conseguir sobreviver relativamente bem na rota e curar com sua passiva, Lâminas Sombrias. Reduzindo em 50% a cura recebida ao atacar tropas, Nocturne pode acabar voltando para a selva, já que seu sustento pode não ser suficiente para as fases iniciais de rota.

Quanto às melhorias, o aumento de DdA adicional da passiva de Darius aumentará consideravelmente e o tempo de recarga de sua habilidade Apreender. Isso deve ajudar a habilidade a vencer trocas específicas no início do jogo. Já Seraphine terá um fortalecimento em sua habilidade Nota Aguda, aumentando em cinco pontos o dano base de seu Q e sua taxa de PdH. A Cantora Sonhadora é conhecida por ser opressiva como suporte na fase de rotas, mas isso deve ajudá-la a melhorar nas rotas solo.

A Riot também fará ajustes a alguns outros campeões, especificamente à flexibilidade deles. Dr. Mundo, Irelia, Lillia e Tahm Kench sofrerão algumas mudanças a seus conjuntos de habilidades. A atualização 11.14 deve ser lançada nos servidores ativos na quinta-feira, 8 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 29 de junho.