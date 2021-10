Riot divulga detalhes dos novos dragões do LoL, Hextec e Quimtec

Prepare-se para abrir as asas e levantar voo nas ranqueadas de League of Legends no ano que vem, porque a Riot Games finalmente divulgou mais detalhes dos novos dragões que chegam ao Summoner’s Rift com a pré-temporada 2022.

Com lançamento marcado para a atualização 11.23, os dragões Hextec e Quimtec tiveram recepção mista dos fãs quando foram revelados. Os efeitos dos dois dragões terão grandes consequências no meta, nos estilos de jogo e em como executar as etapas mais avançadas das partidas.

Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games

Quanto ao Dragão Quimtec, seu efeito normal concede dano adicional contra inimigos com mais vida atual, aumentando até 5% de dano por acúmulo. A Alma Quimtec concede uma segunda vida temporária aos campeões. É um efeito parecido com a passiva de Sion, que os revive brevemente e permite usar ataques básicos e habilidades antes de morrer de verdade.

O efeito do Dragão Quimtec no mapa também é um problema para campeões com menos vida, pois ele adiciona áreas de gás em quatro locais da selva. Essas áreas camuflam qualquer campeão que entrar nelas e não são reveladas por sentinelas comuns — mas podem ser reveladas por Sentinelas de Visão, Florividente e outras ferramentas que revelem unidades invisíveis.

Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games

Do outro lado do espectro, o Dragão Hextec concede velocidade de ataque e aceleração de habilidade ao time, enquanto sua Alma concede uma habilidade única que causa um efeito de lentidão em cadeia com ataques básicos e habilidades, com certo tempo de recarga. A Alma Hextec posiciona pares de Portais Hextec pelo mapa, permitindo que os jogadores se movimentem de um portal para outro. Eles são ativados com uma pequena canalização e podem ser interrompidos por atordoamentos e dano inimigo.

A adição dos Portais Hextec é uma mudança imensa, pois permitirá uma movimentação rápida e eficiente dos times pelo mapa com menos esforço. Deve ser útil para levar os times às lutas em equipe e objetivos e até funcionar como escape para os jogadores que estiverem em apuros — caso consigam canalizar. Se você conseguir distrair seus inimigos, os Portais Hextec também garantem oportunidades de flanco.

Todas essas mudanças devem chegar aos servidores ativos na terça-feira, 17 de novembro, com a atualização 11.23.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 19 de outubro.